Які документи потрібно мати при собі кожному військовозобов’язаному

Щоб отримати ВОД, потрібно звернутися до ТЦК

З початком воєнного стану в Україні питання військового обліку набуло особливої актуальності. У зв’язку з новими мобілізаційними заходами, громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх на вимогу представників поліції, ТЦК та СП або прикордонної служби.

Однак, не всі документи, видані військкоматами, є чинними на сьогодні. Портал "NV" пише, які військово-облікові документи (ВОД) є актуальними, як їх отримати та що робити у разі втрати.

Які документи визнаються чинними

В Україні основними військово-обліковими документами є:

Посвідчення про приписку до призовної дільниці. Його отримують юнаки, яким виповнилося 17 років. Документ свідчить про взяття на облік і використовується для визначення придатності до служби.

Його отримують юнаки, яким виповнилося 17 років. Документ свідчить про взяття на облік і використовується для визначення придатності до служби. Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Цей документ видається особам, які втратили військовий квиток, були звільнені з місць позбавлення волі або ще не проходили службу.

Цей документ видається особам, які втратили військовий квиток, були звільнені з місць позбавлення волі або ще не проходили службу. Військовий квиток. Він видається під час призову, звільнення в запас, при вступі до військового закладу або за станом здоров’я. Це основний документ, що посвідчує статус військовозобов’язаного.

Як отримати військовий квиток

Для оформлення паперового військового квитка необхідно звернутися до місцевого ТЦК та СП з таким переліком документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

медична карта;

документи про освіту;

три фотокартки.

Окрім цього, можливо доведеться пройти медичний огляд для визначення придатності до служби.

Електронний військово-обліковий документ

Із травня 2024 року громадяни можуть отримати електронний військово-обліковий документ через мобільні застосунки, такі як "Дія" або "Резерв+". Е-документ, який містить QR-код, придатний для зчитування, має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Штрафи за порушення правил обліку

Відповідно до чинного законодавства, відсутність актуальних військово-облікових документів або їх непред’явлення на вимогу є адміністративним правопорушенням. За це передбачено штрафи відповідно до статей 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (від 17 до 25 тисяч гривень).

Раніше "Телеграф" писав, як згенерувати військово-обліковий документ у "Резерв+". Завантажити застосунок можна на будь-який смартфон.