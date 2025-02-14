Чи може виїхати з України чоловік з другою групою інвалідності

Важливо зібрати всі необхідні документи

В умовах воєнного стану в Україні чоловікам мобілізаційного віку від 18 до 60 років заборонено залишати країну. Однак громадяни, які мають I, II або III групу інвалідності, мають право не лише на відстрочку від мобілізації, але й на виїзд за кордон.

Про це повідомляє 24 Канал. Згідно з пунктом 2 "Правил перетинання державного кордону громадянами України", чоловікам з інвалідністю дозволено перетинати кордон навіть у період воєнного стану.

Однак для цього потрібно мати документальне підтвердження інвалідності. Отже, під час виїзду за кордон чоловік повинен пред’явити:

закордонний паспорт;

посвідчення інвалідності — від Пенсійного фонду або органів соціального захисту (для тих, хто не має трудового стажу);

довідку для отримання пільг — для осіб, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу;

дійсний військово-обліковий документ.

Що важливо знати

Посвідчення або довідка про інвалідність є обов’язковим документом, без якого перетин кордону неможливий. Прикордонники мають право вимагати підтвердження стану здоров’я та інших документів, передбачених законодавством.

Таким чином, чоловіки з інвалідністю можуть скористатися своїм правом на виїзд, але лише за умови наявності всіх необхідних документів.

Нагадуємо, за постановою Кабінету Міністрів № 1536 від 31 грудня 2024 року, право на виїзд за кордон мають чоловіки до 25 років, однак за певних умов. Так, виїхати з України тепер можуть:

студенти віком 18–22 років для навчання за наявності документа про зарахування до іноземного закладу освіти;

військовослужбовці віком 18–25 років, які служать за контрактом, мають право виїзду за кордон із довідкою від військової частини та військово-обліковим документом.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків може виїхати з України під час війни. Для перетину державного кордону потрібно зібрати певні документи.