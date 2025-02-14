У "Резерв+" з'явилася червона стрічка: що робити, якщо ви у розшуку

Потрапити у розшук можна через неявку по повістці

Військовозобов’язані громадяни України, які порушують правила військового обліку, можуть бути оголошені в розшук територіальним центром комплектування (ТЦК). Про це можна дізнатися навіть через мобільний застосунок "Резерв+".

Адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA" пояснив, як саме в застосунку повідомляють про перебування у розшуку та які деталі свідчать про порушення. За словами юриста, якщо військовозобов’язаний ігнорує направлені поштою повістки чи не виконує вимоги військового обліку, ТЦК може оголосити його в розшук.

У таких випадках мобільний застосунок "Резерв+" сигналізує про проблему.

"Якби Ви були у розшуку, то у "Резерв+" була б в наявності так звана червона стрічка із записом "Схоже, у Вас виявлені порушення правил військового обліку" або "Виявлені порушення правил військового обліку, зверніться до ТЦК", — зазначив адвокат.

Що робити, якщо отримали повідомлення

Юрист наголосив, що при отриманні такого повідомлення варто негайно звернутися до відповідного ТЦК для уточнення обставин та врегулювання ситуації. Ігнорування таких сигналів може призвести до серйозніших наслідків, включно із залученням правоохоронців.

Нагадуємо, як дізнатися причину подання у розшук. Існує два основні способи отримати офіційну інформацію про причину розшуку:

звернення до районного ТЦК, який подав у розшук (там зобов’язані пояснити, яке саме порушення зафіксовано);

звернення до районного відділку Національної поліції (правоохоронці володіють деталями правопорушення, зазначені у зверненні від ТЦК).

Для зняття з розшуку ТЦК повідомляє поліцію про відсутність підстав для затримання. Це здійснюється через офіційне повідомлення, підписане начальником відповідного ТЦК. Якщо складено протокол чи виявлено відсутність порушень, виноситься відповідна постанова.

Раніше "Телеграф" писав, як знятися з розшуку ТЦК. Після оновлення даних у "Резерв+" на вас може чекати "сюрприз".