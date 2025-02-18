Исследование эволюции этого слова раскрывает механизмы имперской политики в отношении Украины

В современной украинской историографии термин "Малороссия" стал символом колониальной политики Российской империи, но первоначально он имел совсем другое значение. Сегодня он вызывает острые дискуссии в украинском обществе, хотя действительно прошел сложный путь трансформации от нейтрального географического обозначения до символа колониальной политики Российской империи.

Первоначально термин "Малороссия" использовался в церковных кругах для обозначения исторических украинских земель в XVII-XVIII веках. Префикс "мало-" не имел умаляющего значения, а наоборот, указывал на историческое ядро, "материнскую Русь", откуда начиналась история восточнославянской государственности.

Изменение значения

Однако со временем, особенно после вхождения украинских земель в состав Российской империи, термин начал приобретать иное содержание. Он превратился в инструмент имперской политики, направленной на отрицание отдельности украинской нации и ее подчинение русскому центру.

Малороссийская коллегия как символ контроля

Ярким примером такой трансформации стало создание Малороссийской коллегии в 1722 г. по приказу Петра I. Этот административный орган фактически заменил автономное украинское правление и стал механизмом прямого российского контроля над украинскими землями.

Коллегия осуществляла:

надзор за деятельностью украинского гетмана;

контроль за финансами и судопроизводством;

постепенное ограничение украинской автономии.

Современное восприятие

Сегодня термин "Малороссия" рассматривается историками и обществом как символ колониальной политики и умаления национальной идентичности украинцев. Его использование в современном контексте считается некорректным и несущим негативную историческую нагрузку. Изучение истории этого термина помогает лучше понять механизмы имперской политики и пути формирования современного украинского национального сознания.

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