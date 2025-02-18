Сначала имел другое значение: как термин "Малороссия" стал инструментом имперской политики
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Исследование эволюции этого слова раскрывает механизмы имперской политики в отношении Украины
В современной украинской историографии термин "Малороссия" стал символом колониальной политики Российской империи, но первоначально он имел совсем другое значение. Сегодня он вызывает острые дискуссии в украинском обществе, хотя действительно прошел сложный путь трансформации от нейтрального географического обозначения до символа колониальной политики Российской империи.
Первоначально термин "Малороссия" использовался в церковных кругах для обозначения исторических украинских земель в XVII-XVIII веках. Префикс "мало-" не имел умаляющего значения, а наоборот, указывал на историческое ядро, "материнскую Русь", откуда начиналась история восточнославянской государственности.
Изменение значения
Однако со временем, особенно после вхождения украинских земель в состав Российской империи, термин начал приобретать иное содержание. Он превратился в инструмент имперской политики, направленной на отрицание отдельности украинской нации и ее подчинение русскому центру.
Малороссийская коллегия как символ контроля
Ярким примером такой трансформации стало создание Малороссийской коллегии в 1722 г. по приказу Петра I. Этот административный орган фактически заменил автономное украинское правление и стал механизмом прямого российского контроля над украинскими землями.
Коллегия осуществляла:
- надзор за деятельностью украинского гетмана;
- контроль за финансами и судопроизводством;
- постепенное ограничение украинской автономии.
Современное восприятие
Сегодня термин "Малороссия" рассматривается историками и обществом как символ колониальной политики и умаления национальной идентичности украинцев. Его использование в современном контексте считается некорректным и несущим негативную историческую нагрузку. Изучение истории этого термина помогает лучше понять механизмы имперской политики и пути формирования современного украинского национального сознания.
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