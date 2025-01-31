Характерник чи авантюрист: ким насправді був кошовий отаман Іван Сірко

Реальна біографія козацького ватажка виявилася не менш захопливою, ніж створені про нього міфи

Постать Івана Сірка, одного з найвідоміших кошових отаманів Запорозької Січі, оповита численними міфами та легендами. В українському інформаційному просторі активно поширюються історії про його викладання в Сорбонні, участь у Тридцятилітній війні та облозі Дюнкерка.

Ці оповіді настільки укорінилися в суспільній свідомості, що навіть звучать у виступах високопосадовців. Проте історичні документи XVII століття розповідають зовсім іншу історію.

Міфи проти реальності

Згідно з поширеним міфом, Іван Сірко був не лише характерником, якого кулі не брали, але й викладачем Сорбонни та учасником облоги фортеці Дюнкерк. Ця історія настільки укорінилася, що навіть згадується у публічних виступах високопосадовців. Однак історичні документи спростовують ці твердження.

Міф про участь Сірка у Тридцятилітній війні виник у XIX столітті завдяки історику Миколі Костомарову, який неправильно інтерпретував французькі джерела. Пізніше, у 1922 році, дослідник Ілько Борщак помилково ототожнив французького командира Клода Летува, барона де Сіро, з українським козацьким ватажком.

Реальний Іван Сірко

Історичні документи вперше згадують Івана Сірка як козацького полковника у 1659 році, вже після закінчення Тридцятилітньої війни. Примітно, що він був неписьменним – за нього навіть підпис ставив Юрій Хмельницький.

Сірко був типовою людиною епохи Руїни – талановитим полководцем, але непослідовним політиком. Він часто змінював союзників, воюючи то на боці Московського царства, то проти нього. Його військова діяльність включала походи проти турків, татар та поляків, але найбільше він прославився як захисник Запорозької Січі.

Останні роки

На схилі років Сірко усвідомив згубність міжусобиць та закликав українських гетьманів до єдності "для користі Малоросійської Речі Посполитої". Завершив він своє життя на хуторі, займаючись бджільництвом.

Навіть після смерті доля не давала йому спокій – його могилу намагалися знищити більшовики, а останки довелося перепоховати через будівництво Каховського водосховища.

Іван Сірко був визначною історичною постаттю, чиї реальні досягнення не потребують міфологізації. Його життя – яскравий приклад складної української історії XVII століття, сповненої як героїчних перемог, так і трагічних помилок.

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