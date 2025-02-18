Такого ще не було. ЄС готує масштабну допомогу для України, про яку суму йдеться

Ініціативу вирішили не оприлюднити до 23 лютого

Євросоюз може надіслати Україні великий пакет фінансової допомоги. Його загальна сума, ймовірно, становитиме 700 мільярдів євро.

Про це повідомляє Berliner Zeitung. Як заявила глава МЗС Анналена Бербок, допомоги таких масштабів ще не було.

"Ми запустимо великий пакет, який ніколи раніше не був представлений у цьому вимірі", — сказала Бербок в інтерв’ю Bloomberg у кулуарах мюнхенської зустрічі. "Подібно до євро або коронакризи, зараз у Європі діє фінансовий пакет заходів безпеки. Це відбудеться в найближчому майбутньому".

Ініціативу вирішили не оприлюднити до 23 лютого, щоб уникнути суперечок перед голосуванням у Німеччині.

У матеріалі також зазначено, що з початку повномасштабного російського вторгнення європейці надали підтримку Україні, виділивши загалом понад 134 мільярди євро, а лише Німеччина виділила майже 44 мільярди євро.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЄС планує надати Україні додаткову термінову військову допомогу. Зокрема, у рамках пакета допомоги планується постачання неназваної кількості артилерійських боєприпасів та передача додаткових систем протиповітряної оборони.