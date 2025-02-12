Без миротворців, але з грошима? Яку допомогу оголосили союзники на Рамштайні

Британія анонсувала нову зброю, Швейцарія оголосила про виділення грошей до 2028 року, США різко висловились про кордони 2014 року

У середу, 12 лютого, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі (Бельгія) проходить 26-те засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). На зустрічі у форматі "Рамштайн" представники понад 50 країн-партнерів Києва обговорять стабільні та своєчасні поставки військової допомоги.

Вже є перші заяви союзників про їх допомогу для України. "Телеграф" зібрав інформацію, яка стосувалась виділення коштів, постачання зброї та іншого.

Допомога на три роки

Стало відомо, що Швейцарія оголосила про програму підтримки України на 2025—2028 роки. Країна виділила на це 1,6 млрд доларів.

Зазначається, що це частина 12-річного процесу відновлення, реформ і сталого розвитку України за сприяння Швейцарії. Від початку повномасштабної війни Берн підтримує Київ у чотирьох напрямах: гуманітарна допомога, реформи, дипломатія та відновлення.

Що зробить Британія

Велика Британія надає новий пакет оборонної допомоги Україні, який містить танки, артилерію, ракети та інші типи озброєнь, а також контракти на обслуговування раніше поставленої техніки, заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, передає кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні я оголосив про виділення додаткових 150 мільйонів фунтів стерлінгів на нову вогневу потужність – танки, артилерію, ракети "повітря-повітря", а також нові контракти на ремонт найважливішої техніки в Україні", — заявив він.

За слова Гілі, безпека України має значення для глобальної безпеки, і ця війна ніколи не була про долю лише української нації.

CША не будуть розгортати війська в Україні в межах гарантій безпеки

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що потенційна миротворча місія, яка може бути розгорнута в Україні в межах гарантій безпеки, не включатиме американських військових, передає кореспондент Укрінформу.

"Будь-яка гарантія безпеки має бути підкріплена боєздатними європейськими та неєвропейськими військами. Якщо ці війська будуть розгорнуті як миротворчі в Україні в певний момент, вони повинні розгортатися як частина місії, що не буде місією НАТО, і вона не повинна підпадати під дію Статті 5 на лінії зіткнення", — наголосив він.

Також Гегсет висловив думку, що повернення до кордонів України станом до 2014 року є "нереалістичною метою".

Він вважає, що "гонитва за цією ілюзорною метою лише затягне війну та спричинить ще більше страждань".

"Довготривалий мир для України має передбачати надійні безпекові гарантії, що війна не розпочнеться знову. Це не має бути "Мінськ 3", — переконаний міністр оборони США.

Додамо, Естонія заявила, що готова захищати Україну у разі повторення військових дій на території цієї країни у майбутньому. Про це сказав глава МЗС Маргус Тсахкна. відповідаючи на питання про відправку військ, він сказав, що "Україна є для нас дуже важливим питанням, і я можу собі уявити, що Естонія, разом зі своїми союзниками, мала б там добре сплановану присутність".

Він додав, що ще занадто рано обговорювати деталі, такі як кількість військ або те, чи буде це миротворча або військова місія. Але ці дискусії вже ведуться, і Естонія повинна брати в них участь, забезпечуючи при цьому власну обороноздатність.

Тож чи буде Естонія готова захищати Україну, якщо знову спалахне агресія, то він відповів, що це в їх інтересах.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна готова до переговорів. Однак, за його словами, справедливий мир буде можливим лише в тому випадку, коли Україна буде сильна на полі бою.