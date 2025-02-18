Допомога Україні та гарантії безпеки: що обговорили європейські лідери на екстреному саміті Макрона

Лідери зробили важливі заяви після саміту

Європа готова взяти ініціативу щодо надання гарантій безпеки для України. Крім того, вона збирається збільшити свої оборонні витрати.

Про це стало відомо після екстреного саміту щодо України, який збирав президент Франції Еммануель Макрон. Про його підсумки пише Le Figaro.

"Європа готова і бажає зміцнитися, взяти на себе ініціативу щодо надання гарантій безпеки Україні", — сказав генсек НАТО Марк Рютте, зазначивши, що це головний результат зустрічі.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та голова Європейської ради Антоніо Коста у спільній заяві згадали, що Україна заслуговує на мир, який ґрунтуватиметься на повазі до її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.

"Європа повністю бере на себе свою частку військової допомоги Україні. Водночас нам потрібне зміцнення оборони в Європі", — йдеться у заяві.

Прем’єр Іспанії Педро Санчес також зазначив, що Європі варто визначити свою безпеку як "суспільне благо" та закликав запустити спільні механізми їх фінансування.

"Ми повинні позбутися цієї тенденції недооцінювати себе. Європа — це сильний політичний проєкт, який є провідним світовим торговим блоком, і разом ми також представляємо провідну світову економіку", — додав він.

Як повідомлялося раніше, у Європі серйозно розмірковують про відправку в Україну військ у рамках майбутніх гарантій безпеки. Однак на даному етапі там можуть знайти не більше 30 тисяч військовослужбовців, тоді як Україні потрібно щонайменше 500 тисяч.