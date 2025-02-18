Такого еще не было. ЕС готовит масштабную помощь для Украины, о какой сумме речь

Инициативу решили не обнародовать до 23 февраля

Евросоюз может отправить Украине крупный пакет финансовой помощи. Его общая сумма, вероятно, составит 700 миллиардов евро.

Об этом сообщает Berliner Zeitung Как заявила глава МИД Анналена Бербок, помощи таких масштабов еще не было.

"Мы запустим крупный пакет, который никогда ранее не был представлен в этом измерении", — сказал Бербок в интервью Bloomberg в кулуарах мюнхенской встречи. "Подобно евро или коронакризису, сейчас в Европе действует финансовый пакет мер безопасности. Это произойдет в ближайшем будущем".

Инициативу решили не обнародовать до 23 февраля во избежание споров перед голосованием в Германии.

В материале также указано, что с начала полномасштабного российского вторжения европейцы, оказали поддержку Украине, выделив в общей сложности более 134 миллиардов евро, а только Германия выделила почти 44 миллиарда евро.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ЕС планирует предоставить Украине дополнительную срочную военную помощь. В частности, в рамках пакета помощи планируется поставка неназванного количества артиллерийских боеприпасов и передача дополнительных систем противовоздушной обороны.