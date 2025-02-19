Не тільки бронь від ТЦК. Три переваги йти на контракт у ЗСУ через рекрутинговий центр

Викрадачам рекрута загрожують серйозні проблеми

Рекрутингові центри, через які можна піти служити в ЗСУ на контракт, на 100% гарантують потенційним військовослужбовцям, що вони потраплять на ту посаду, на яку оформлялися і їх не переведуть на іншу посаду без згоди. При цьому навіть представники терцентрів комплектування (ТЦК) не будуть мати до них жодних претензій.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів начальник 1-го Центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Руслан Фурдило. Він пояснив переваги оформлення на службу за контрактом порівняно із мобілізацією.

Більше читайте в публікації: "Багато жінок хочуть потрапити на бойові посади": інтерв'ю з керівником Центру рекрутингу Сухопутних військ".

За його словами, представники ТЦК не можуть "вкрасти" людину по дорозі чи забрати в навчальному центрі.

— Коли людина оформлюється через наш центр — ми видаємо довідку про бронь. Це тимчасовий документ, який підтверджує, що вона проходить етапи рекрутингу у нас. І якщо цю особу десь "схоплять", то це вже буде велика проблема для тих, хто це зробить, — каже Руслан Фурдило.

Навіть більше, є керівні документи, які забороняють іншим підрозділам втручатися, пояснює підполковник.

— Тож ми не обіцяємо, а гарантуємо, що людина не змінить підрозділ, який обрала. І навіть якщо щось трапиться, ми будемо захищати людину до останнього, — наголошує начальник центру рекрутингу.

Згадавши скандал навколо переведення певної кількості військовослужбовців Повітряних сил у сухопутні підрозділи, він зазначив, що це окрема ситуація, після якої головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський видав розпорядження про заборону переведення висококваліфікованих спеціалістів у піхоту без їх згоди.

— Це стосується контрактників. До речі, це одна з переваг підписання контракту, в порівнянні з мобілізацією, — підсумував Руслан Фурдило.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому розмови, що всі хочуть бути пілотами БПЛА — це міф.