"Всі хочуть бути операторами БПЛА - це міф": керівник Центру рекрутингу про справжню картину

Попит на ці посади достатній

В Україні працюють рекрутингові центри, які дають змогу тим, хто хоче долучитися до захисту України обирати посаду та підрозділ. Якщо кандидат хоче бути операторів дронів, така можливість є, проте думка, що всі хочуть служити саме "дроноводами" — хибна.

Про це та не лише у великому інтерв’ю "Телеграфу" розповів начальник 1-го Центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Руслан Фурдило: "Багато жінок хочуть потрапити на бойові посади": інтерв'ю з керівником Центру рекрутингу Сухопутних військ

"Якщо кандидат хоче працювати оператором дронів — будь ласка. В кожній частині є підрозділи з БПЛА, куди він може приєднатися. Попит на ці посади достатній", — зазначив Фурдило.

За його словами, посада оператора дрона особливо популярна серед молодих хлопців, які добре володіють мобільними пристроями та комп'ютерною технікою. Вони швидше освоюють управління дронами, ніж бойові навички для штурмовика.

"Проте те, що всі хочуть бути лише операторами дронів — це міф. Все залежить від конкретної людини. Якщо приходить, наприклад, 45-річний чоловік, то його здоров'я може не дозволяти активно служити на передовій. Тому він може бути зацікавлений у менш ризикованих посадах, таких як оператор або обслуга артилерії", — розповів начальник 1-го Центру рекрутингу Сухопутних військ.

Водночас молодь, за його словами, часто прагне до більш активних посад. Багато молодих хлопців хочуть бути штурмовиками.

"Хоча варто розуміти, що в армії немає посади "штурмовик". Є посади стрільця, старшого стрільця, снайпера і так далі. Тобто, вони хочуть активні бойові посади, але важливо пояснити, які саме варіанти існують в армії", — наголосив Фурдило.

Як повідомляв "Телеграф", у ТЦК придумали, як пришвидшити мобілізацію. На думку співробітника ТЦК Олександра Бондарчука, якщо втілити в життя його ідею, чоловіки "самі прийдуть".