Тільки особисто? Як можна подати заяву на відстрочку до ТЦК

Деякі зміни стосуватимуться проходження ВЛК

У Постанову Кабінету міністрів України №560 внесли зміни щодо оформлення відстрочки від мобілізації. Військовозобов'язані повинні особисто подавати до ТЦК та СП заяву на відстрочку.

Про це нагадав речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. За його словами, законом непередбачено подання заяви поштою.

"В кінці вересня я сказав на брифінгу, що заява на відстрочку подається військовозобов'язаним особисто. Що жодних "відстрочок поштою" не передбачено. Тут же з'явилися купа адвокатів, які розповідали що "особисто подають" це не те ж саме що "особисто прибувають", що ніде немає вимоги приходити в ТЦК, щоб подати документи на відстрочку", — зазначив Істомін.

Він підкреслив, що в Постанову №560 внесли уточнення, які усувають будь-які двозначності: тепер у документі зазначено, що під час подання заяви військовозобов’язаний має пред’явити свій військово-обліковий документ , у тому числі в електронній формі.

Також представник ТЦК додав, що аналогічний підхід буде застосовано й до повторного проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Військовозобов'язані будуть зобов'язані самостійно звертатися до ТЦК для отримання направлення.

Нагадуємо, що три категорії громадян можуть оформити відстрочку без візиту до ТЦК. Для студентів, багатодітних батьків, а також людей з інвалідністю доступна можливість подати заявку на відстрочку онлайн через застосунок "Резерв+". Алгоритм дій такий:

Відкрити застосунок та авторизуватися. У меню обрати пункт "Подати запит на відстрочку". Пройти опитування в додатку, надавши необхідну інформацію.

Система автоматично опрацює дані та повідомить протягом доби про результат: чи буде надана відстрочка, або ж у разі відмови зазначить причину.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо відстрочка від мобілізації не продовжилася автоматично. Юрист дала рекомендації для військовозобов'язаних.