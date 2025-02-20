Что делать, если в ТЦК отказали в отсрочке

Нужно правильно подать иск

В условиях военного положения и общей мобилизации некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку от службы. Для этого следует подать в ТЦК и СП документы, подтверждающие такое право.

Однако бывают случаи, когда территориальные центры комплектования отказывают в отсрочке, даже если для ее получения есть все законные основания. Как поступить в такой ситуации, объяснила адвокат Дарья Тарасенко.

По словам юриста, военнообязанный должен собрать доказательства неправомерного отказа в отсрочке. В частности, нужно иметь:

копию поданного заявления на отсрочку;

все прилагаемые к ней документы;

официальное уведомление об отказе.

Также суд может потребовать копию протокольного решения комиссии, рассматривавшей заявление. Если ТЦК и СП отказывается предоставлять эти документы, суд вправе самостоятельно истребовать их у ответчика.

Как правильно подать иск

Чтобы обжаловать решение комиссии, нужно правильно подать иск в суд:

составить исковое заявление – желательно с помощью юриста;

уплатить судебный сбор (за исключением случаев, когда лицо освобождается от него по закону);

подать иск в окружной административный суд по месту нахождения ТЦК и СП;

ожидать определение об открытии производства.

Обычно такие дела рассматриваются в упрощенном порядке, то есть без судебных заседаний. Суд анализирует документы обеих сторон и выносит решение.

Сколько времени длится рассмотрение дела

Решение должно быть принято в течение 60 дней с момента открытия производства. Однако на практике этот термин могут нарушать, добавила Дарья Тарасенко.

Ранее "Телеграф" писал, когда у "Резерв+" появляется запись об оформленной отсрочке от мобилизации. Соответствующая запись в приложении должна появиться после внесения данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.