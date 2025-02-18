Чому чоловіки з відстрочкою можуть отримати повістку поштою та що з цим робити

Юрист пояснив, куди звертатися в такому випадку

Під час мобілізації в Україні повістки можуть вручатися не лише особисто, а й надходити поштою. Навіть чоловіки з відстрочкою можуть отримати такий лист через помилки у базах ТЦК або невнесення даних про відстрочку.

Про це розповів юрист Дмитро Дончак. За його словами, причини можуть бути наступні:

плутанина з даними – в територіальному центрі комплектування (ТЦК) можуть бути неточності або застаріла інформація;

невнесення інформації про відстрочку – якщо військовозобов’язаний отримав відстрочку, але дані про це не оновлені у системі, повістка може бути надіслана автоматично.

Що робити, якщо отримали повістку поштою

Юрист застерігає, якщо не забрати повістку, вона вважатиметься врученою, а це може призвести до штрафу або навіть до внесення у розшук. Тому:

заберіть лист – важливо знати його зміст, щоб уникнути юридичних наслідків;

зверніться до ТЦК – необхідно показати документ, що підтверджує відстрочку;

переконайтеся, що дані оновлені – перевірте, чи внесена ваша інформація у систему ТЦК, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

"Як наслідок – ви не знаєте, що там у листі, а ТЦК (якщо це лист від них, і якщо в листі повістка) вважатиме, що чоловік не виконує їхні законні вимоги. Наслідки: чоловіка оштрафують і внесуть у розшук", — пояснив Дончак.

Юрист наголошує, що в разі наявності законної відстрочки хвилюватися не варто, однак про свій статус варто подбати заздалегідь, щоб уникнути можливих проблем.

Нагадуємо, що повістки, підписані електронним підписом, можуть бути надіслані на підприємство, де уповноважені особи передадуть їх працівникам. Для патрулювання та доставки в місцях скупчення людей складаються окремі індивідуальні повістки .

У ТЦК пояснюють, що повістка вважається врученою, а людина сповіщеною, якщо:

на підприємство надходить розпорядження, і керівник повинен отримати повістку працівника під підпис;

під час патрулювання вулицями або в місцях збору людей співробітники ТЦК зупиняють людину на підставі перевірки її військово-облікових документів і вручають повістку;

повістка надсилається через "Укрпошту" рекомендованим листом з повідомленням з'явитися до ТЦК.

Якщо людина отримала повістку і не з'явилася протягом трьох днів, її можуть оголосити в розшук. Але якщо вона не могла прийти через непередбачувану обставину, наприклад, через хворобу, і це підтверджено документами, то розшук не подадуть, а термін продовжать.

Раніше "Телеграф" писав, які повістки вручатимуть українцям у лютому. Кожна з них означає певну причину виклику до ТЦК.