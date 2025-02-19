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Чекати недовго: коли в "Резерв+" з’являється запис про оформлену відстрочку

Автор
Кароліна Терещенко
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Військовий облік
Військовий облік. Фото Колаж "Телеграфу"

Раніше це могло зайняти багато часу

Якщо військовозобов’язаному надали відстрочку від мобілізації, відповідний запис у "Резерв+" має з’явитися після внесення даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Адвокатка Дар'я Тарасенко роз'яснила важливі зміни щодо відображення інформації про відстрочку в застосунку. За її словами, раніше територіальні центри комплектування (ТЦК) часто затримували внесення інформації про відстрочку, а іноді навіть вимагали окремих звернень та заяв.

Проте оновлена редакція Постанови Кабінету Міністрів 560 встановлює чіткі терміни внесення цієї інформації. Тепер ТЦК зобов'язані вносити дані про надання або скасування відстрочки в день оформлення відповідної довідки.

"Раніше ТЦК та СП подекуди не квапились вносити в реєстр інформацію про надану відстрочку і навіть вимагали для цього займати окрему чергу і писати спеціальну заяву. Нові правила усувають цю проблему", — зазначила Тарасенко.

Згідно з оновленими вимогами, військкомати мають вносити інформацію про відстрочку в день видачі довідки або відправлення повідомлення про її скасування. Повідомлення може надсилатися поштою на адресу проживання, електронною поштою або через електронний кабінет призовника.

"Відтак, внесення інформації про відстрочку в реєстр має забезпечити ТЦК та СП без окремого звернення військовозобов'язаного в день оформлення довідки про надання відстрочки", — підкреслила адвокатка.

Раніше "Телеграф" писав, кого можуть зняти з військового обліку під час війни. Існують конкретні випадки, коли військовозобов’язаних можуть зняти з обліку.

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#Мобілізація #Резерв+ #Відстрочка від мобілізації