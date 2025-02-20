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В Карпатах у 1943-1945 роках діяла унікальна підпільна радіостанція УПА, де диктором був бельгієць

Автор
Катерина Шполянська
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Альберт Газенбрукс був диктором на радіо "Афродіта"
Альберт Газенбрукс був диктором на радіо "Афродіта". Фото Колаж "Телеграфу"

Єдина у світі підпільна радіостанція, що безперервно працювала на захопленій території і протягом 1943-1945 років транслювала новини чотирма мовами

У 1943-1945 роках в Карпатах діяла унікальна радіостанція під кодовою назвою "Афродіта", що належала Українській повстанській армії (УПА). Це була єдина радіостанція у світі, яка функціонувала на захопленій території, під німецькою, а згодом і під російською окупацією.

Радіостанція "Самостійна Україна" була створена в умовах активної боротьби за незалежність України. У 1942 році в УПА виникла потреба у власній радіостанції, яка б протидіяла антиукраїнській пропаганді та інформувала світ про національно-визвольну боротьбу

Перші загони УПА почали формуватися в Галичині в червні 1943 року, коли радянські партизани під проводом С. Ковпака здійснювали рейди в цьому регіоні. УПА стала основною силою, що протистояла як німецьким окупантам, так і радянським партизанам, зокрема через посилений терор проти місцевого населення.

Функціонування радіостанції

Радіостанція "Афродіта" виходила в ефір кілька разів на день, транслюючи новини та музику українською, російською, англійською та німецькою мовами. Передачі тривали близько 30 хвилин і мали на меті не лише інформувати населення про події, але й підтримувати бойовий дух українців. Це було особливо важливо в умовах війни та окупації. Апаратуру придбали у польського підпілля за 45 тисяч злотих і переправили до села Ямельниця Стрийського району.

Альберт Газенбрукс, бельгієць, входив до складу редакції та працював диктором на радіостанції. Наприкінці 1944 – на початку 1945 року склад редакції змінився, і роботу радіостанції очолив полковник "Шпак".

7 квітня 1945 року радіостанцію виявила оперативна група НКВС. У бою загинули "Шпак" і троє охоронців, а Газенбрукс потрапив у полон. Радіоапаратуру було знищено. Альберт Газенбруксбув засуджений радянською владою за зв'язок з УПА, пройшов концтабори. Після смерті Сталіна його звільнили разом з іншими 11-ма бельгійцями у червні 1953 року.

Важливість радіостанції

Радіо "Самостійна Україна" стало важливим інструментом пропаганди та інформаційної боротьби. Воно не лише інформувало про ситуацію на фронті та в тилу, а й сприяло формуванню національної свідомості серед українців. Крім того, радіостанція слугувала платформою для висловлення позицій УПА щодо політичних подій і закликів до боротьби за незалежність.

Сьогодні діяльність радіостанції "Афродіта" розглядається як важлива частина історії українського визвольного руху. Вона символізує прагнення українців до свободи та незалежності навіть у найскладніші часи. Цей приклад підпільної журналістики та інформаційної боротьби під час війни залишається актуальним і сьогодні, коли Україна знову стикається з викликами зовнішньої агресії.

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#Україна #Історія #УПА #Радіо