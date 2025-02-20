В Карпатах в 1943-1945 годах действовала уникальная подпольная радиостанция УПА, где диктором был бельгиец

Единственная в мире подпольная радиостанция, непрерывно работавшая на захваченной территории и в течение 1943-1945 годов транслировавшая новости на четырех языках

В 1943-1945 годах в Карпатах действовала уникальная радиостанция под кодовым названием "Афродита", принадлежавшей Украинской повстанческой армии (УПА). Это была единственная радиостанция в мире, функционировавшая на захваченной территории, под немецкой, а впоследствии и под российской оккупацией.

Радиостанция "Самостоятельная Украина" была создана в условиях активной борьбы за независимость Украины. В 1942 году в УПА возникла потребность в собственной радиостанции, которая противодействовала бы антиукраинской пропаганде и информировала мир о национально-освободительной борьбе.

Первые отряды УПА начали формироваться в Галиции в июне 1943 г., когда советские партизаны под руководством С.А. Колпака совершали рейды в этом регионе. УПА стала основной силой, противостоящей как немецким оккупантам, так и советским партизанам, в частности, из-за усиленного террора против местного населения.

Функционирование радиостанции

Радиостанция "Афродита" выходила в эфир несколько раз в день, транслируя новости и музыку на украинском, русском, английском и немецком языках. Передачи длились около 30 минут и имели целью не только информировать население о событиях, но и поддерживать боевой дух украинцев. Это было особенно важно в условиях войны и оккупации. Аппаратуру приобрели у польского подполья за 45 тысяч злотых и переправили в село Ямельница Стрыйского района.

Альберт Газенбрукс, бельгиец, входил в состав редакции и работал диктором на радиостанции. В конце 1944 – начале 1945 года состав редакции изменился, и работу радиостанции возглавил полковник "Скворец".

7 апреля 1945 г. радиостанцию обнаружила оперативная группа НКВД. В бою погибли "Скворец" и трое охранников, а Газенбрукс попал в плен. Радиоаппаратура была уничтожена. Альберт Газенбрукс был осужден советской властью за связь с УПА, прошел концлагеря. После смерти Сталина его уволили вместе с другими 11 бельгийцами в июне 1953 года.

Важность радиостанции

Радио "Самостоятельная Украина" стало важным инструментом пропаганды и информационной борьбы. Оно не только информировало о ситуации на фронте и в тылу, но и способствовало формированию национального сознания среди украинцев. Кроме того, радиостанция служила платформой для выражения позиций УПА по политическим событиям и призывам к борьбе за независимость.

Сегодня деятельность радиостанции "Афродита" рассматривается как важная часть истории украинского освободительного движения. Она символизирует стремление украинцев к свободе и независимости даже в самые сложные времена. Этот пример подпольной журналистики и информационной борьбы во время войны остается актуальным и сегодня, когда Украина снова сталкивается с вызовами внешней агрессии.

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