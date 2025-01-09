Червоно-чорний прапор придумали не в ОУН: звідки насправді походять ці кольори

Цей стяг не лише відображає боротьбу минулих поколінь, але й залишається актуальним символом для сучасних українців

Червоно-чорний прапор — це один із найзначніших символів боротьби за незалежність України. Його кольори втілюють дух національного визвольного руху та відданість справі свободи.

Хоча цей стяг асоціюється з Українською повстанською армією (УПА) та Організацією українських націоналістів (ОУН), його історія налічує століття і має глибоке коріння в українській культурі. Розгляньмо значення червоного і чорного кольорів, їхнє походження та символізм.

Походження кольорів

Червоний і чорний кольори використовувалися як символ протесту в Європі, Латинській Америці та Африці ще з початку X століття. Історичні згадки про червоно-чорні стяги датуються 1890-ми роками, коли робітничий клас боровся за свої права під цими кольорами в Італії та Мексиці. В Україні червоно-чорний прапор з'явився ще раніше, ніж його асоціація з ОУН та УПА. Наприклад, на картині Іллі Рєпіна "Козаки пишуть листа турецькому султану" видно обидва стяги — синьо-жовтий і червоно-чорний.

Лицарі Залізної Остроги

На початку XX століття, зокрема в 1916 році, виникло лицарство Залізної Остроги на Львівщині. Ця організація використовувала червоно-чорні стяжки на своїх одностроях. Поет Роман Купчинський у своїх творах пояснював значення цих кольорів: червоний символізував радість і відвагу, а чорний — сталість і повагу.

Вплив ОУН

У 1920-30-х роках ОУН спочатку використовувала синьо-жовтий прапор. Проте після розколу організації на фракції під проводом Андрія Мельника та Степана Бандери, бандерівці вирішили розробити нову символіку. Червоно-чорний прапор був затверджений як організаційний стяг ОУН у 1941 році. Цей прапор став символом боротьби за незалежність України та національного визвольного руху.

Червоно-чорний прапор в УПА

Хоча УПА не мала окремих прапорів, червоно-чорний стяг часто використовувався під час урочистих заходів. Він став символом націоналістичного руху та боротьби за незалежність.

Червоно-чорний прапор — це не просто символ; це частина історії України, яка потребує збереження та поширення. Його значення глибоке і багатогранне, а страх, який він викликав у Радянському Союзі, свідчить про його важливість у боротьбі за свободу та незалежність українського народу.

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