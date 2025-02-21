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Сонце світить, а мороз лютує: на українців чекає дуже холодний день

Автор
Олена Завальнюк
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Прогноз погоди на 21 лютого
Прогноз погоди на 21 лютого. Фото Колаж "Телеграфу"

Прорив арктичного повітря: яка область замерзне найбільше?

В Україну повертаються справжні зимові морози. 21 лютого в більшості регіонів очікується значне зниження температури, подекуди до -16°C.

Чи буде це остання хвиля холоду перед весною, поки невідомо, але варто приготуватися до крижаного дня. За даними УкрГМЦ в Україні 21 лютого зберігатиметься морозна погода з температурою повітря до -16°C у західних та північних областях.

Найхолодніше буде на заході країни – у Волинській, Львівській та Рівненській областях очікується до -14…-16°C уночі. Вдень температура там триматиметься в межах -10…-12°C.

У центральних регіонах – Київській, Полтавській, Черкаській областях – мінімальна температура становитиме -10…-13°C, а денна коливатиметься від -5°C до -9°C.

На півдні країни, зокрема в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, буде трохи тепліше: від -8°C до -10°C вночі та до -5°C вдень. У Криму температура коливатиметься від -6°C до -8°C.

У східних областях очікується хмарна погода, місцями сніг. У Луганській та Донецькій областях температура вночі опуститься до -14…-16°C, вдень – до -7…-9°C.

У більшості регіонів прогнозується малохмарна погода, сильного вітру не передбачається.

Раніше "Телеграф" писав про те, що холодний фронт принесе сніг в Україну: кому чекати опадів.

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#Погода #Зима #Прогноз погоди #Україна