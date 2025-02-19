Холодний фронт принесе сніг в Україну: кому чекати опадів

В деяких областях засніжить

Найближчими днями в Україні зберігатиметься холодна погода через надходження арктичного повітря. Перша половина тижня буде особливо морозною, але до вихідних температура дещо підвищиться.

20 лютого більшість регіонів України накриє сніг, крім західних областей. Снігопади також дійдуть до Криму. Про це свідчить прогноз погоди від Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди на 20 лютого

На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Нічна температура становитиме від -7° до -12°С, у північних та східних областях похолодає до -13 С. Вдень термометри показуватимуть від -1° до -6°С, на півдні та Закарпатті від -3° до +2°С.

Сніг в Україні 20 лютого

21 лютого опади припиняться, лише в Криму вночі можливий невеликий сніг. Ожеледиця залишиться на більшості доріг України. Вітер змінить напрямок на північно-східний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов'ї можливі пориви до 15-17 м/с. Вночі температура знизиться до -6…-11°С, на півночі, сході та в Карпатах до -11…-18°С. Вдень повітря прогріється до -2…-7°С, на заході та півдні від -4° до +1°С.

Прогноз погоди на 21 лютого

Також раніше "Телеграф" писав, що у Києві тримаються стабільні морози. Чи сніжитиме цими днями.