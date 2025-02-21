Солнце светит, а мороз свирепствует: украинцев ждет очень холодный день

Прорыв арктического воздуха: какая область замерзнет больше всего?

В Украину возвращаются настоящие зимние морозы. 21 февраля в большинстве регионов ожидается значительное понижение температуры, кое-где до -16°C.

Будет ли это последняя волна холода до весны, пока неизвестно, но стоит приготовиться к ледяному дню. По данным УкрГМЦ, в Украине 21 февраля будет сохраняться морозная погода с температурой воздуха до -16°C в западных и северных областях.

Холоднее всего будет на западе страны – в Волынской, Львовской и Ровенской областях ожидается до -14…-16°C ночью. Днем температура там будет держаться в пределах -10...-12°C.

В центральных регионах – Киевской, Полтавской, Черкасской областях – минимальная температура будет составлять -10…-13°C, а дневная будет колебаться от -5°C до -9°C.

На юге страны, в частности в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, будет немного теплее: от -8°C до -10°C ночью и до -5°C днем. В Крыму температура будет колебаться от -6 до -8°C.

В восточных областях ожидается облачная погода, местами снег. В Луганской и Донецкой областях температура ночью опустится до -14...-16°C, днем — до -7...-9°C.

В большинстве регионов прогнозируется малооблачная погода, сильный ветер не предвидется.

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