Солнце светит, а мороз свирепствует: украинцев ждет очень холодный день
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Прорыв арктического воздуха: какая область замерзнет больше всего?
В Украину возвращаются настоящие зимние морозы. 21 февраля в большинстве регионов ожидается значительное понижение температуры, кое-где до -16°C.
Будет ли это последняя волна холода до весны, пока неизвестно, но стоит приготовиться к ледяному дню. По данным УкрГМЦ, в Украине 21 февраля будет сохраняться морозная погода с температурой воздуха до -16°C в западных и северных областях.
Холоднее всего будет на западе страны – в Волынской, Львовской и Ровенской областях ожидается до -14…-16°C ночью. Днем температура там будет держаться в пределах -10...-12°C.
В центральных регионах – Киевской, Полтавской, Черкасской областях – минимальная температура будет составлять -10…-13°C, а дневная будет колебаться от -5°C до -9°C.
На юге страны, в частности в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, будет немного теплее: от -8°C до -10°C ночью и до -5°C днем. В Крыму температура будет колебаться от -6 до -8°C.
В восточных областях ожидается облачная погода, местами снег. В Луганской и Донецкой областях температура ночью опустится до -14...-16°C, днем — до -7...-9°C.
В большинстве регионов прогнозируется малооблачная погода, сильный ветер не предвидется.
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