Трамп і Зеленський мають бути присутні під час підписання угоди про корисні копалини - Bloomberg

США та Україна торгуються за корисні копалини: що заважає підписати угоду?

Вашингтон і Київ ще не дійшли згоди щодо угоди про стратегічно важливі корисні копалини, яка може надати США частину українських мінеральних ресурсів. Переговори тривають, але в Україні залишаються питання до деталей угоди, повідомило джерело, знайоме із ситуацією.

Як повідомляє Bloomberg, Україна не готова підписати запропонований адміністрацією Дональда Трампа документ у його нинішньому вигляді. Проект угоди містить пункти, які викликають сумніви в Києва, однак конкретні деталі поки не розголошуються.

Перемовини між українськими посадовцями та спеціальним представником США Кітом Келлогом активізувалися після того, як президент Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію Вашингтона. Київ наполягає на тому, що угода має враховувати гарантії безпеки та не повинна суперечити національним інтересам України.

Одним із найбільш суперечливих моментів стало положення про передачу США 50% доходів від продажу ліцензій на видобуток корисних копалин, а також прибутки від нафти, газу та портів. Це порушувало б українське законодавство, зазначають експерти. Київ уже вніс свої пропозиції, які, за словами представників влади, можуть стати компромісом для обох сторін.

Критики пакту порівнюють його з колоніальними угодами минулого, а українські дипломати наголошують, що документ має бути переглянутий із урахуванням суверенітету країни.

"Команди України та США продовжують роботу над угодою. Важливо дійти згоди, яка буде справедливою та ефективною", — заявив Зеленський у своєму зверненні.

За словами людини, знайомої з переговорами, Київ у ідеалі хотів би, щоб остаточна угода щодо корисних копалин була підписана у присутності президентів США та України. Зеленський, який зустрівся з Келлогом у четвер, наполягав на зустрічі з Трампом перед тим, як будь-який потенційний лідер США зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним.

Ситуація ускладнюється заявами Трампа, який раніше припустив, що Україна сама спровокувала повномасштабне вторгнення РФ. Також президент США дав зрозуміти, що хотів би досягти домовленостей із Москвою щодо завершення війни, не залучаючи Київ. Крім того, він назвав Зеленського "диктатором", хоча останні опитування показують, що рівень його підтримки серед українців сягає 57%.

Зеленський різко відреагував на заяви Трампа, зазначивши, що той повторює російську "дезінформацію".

Раніше "Телеграф" писав про те, що США погрожують Україні відключенням Starlink.