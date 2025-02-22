Підпише не Зеленський? Що відомо про угоду про корисні копалини зі США

Київ та Вашингтон не можуть погодити остаточний текст документу

Сполучені Штати Америки та Україна не можуть домовитися про підписання договору про корисні копалини — обидві сторони обмінюються чернетками документа.

Про це повідомляють джерела "Телеграфа" в Офісі президента. При цьому Україна наполягає на гарантіях безпеки з боку Сполучених Штатів, а США — на фінансових зобов’язаннях з боку України.

Водночас Володимир Зеленський, ймовірно, не підписуватиме цю угоду, кажуть джерела. Натомість документ може підписати міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Тим часом Україна не готова погодитися на підписання цього договору, оскільки він містить низку проблемних питань. Про це повідомляє Sky News.

Нагадаємо, у лютому 2025 року світові ЗМІ заговорили про роботу над угодою між Україною та США про корисні копалини, включаючи рідкісноземельні метали. Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні надати Сполученим Штатам 50% володіння цими копалинами за умови можливої присутності там військових США.

Однак президент України Володимир Зеленський не готовий підписувати документ у такому вигляді.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський зробив заяву про українські корисні копалини.