Хоче зробити "колонією". ЗМІ дізналися, навіщо Трампу корисні копалини України

Вони оцінюються в 15 трильйонів доларів

Угода про доступ США до рідкісноземельних металів України, яку відмовився підписати президент Володимир Зеленський, була рівноцінна "економічній колонізації України". США ж сподіваються, що доступ до українських природних ресурсів допоможе їм подолати залежність від Китаю.

Чому США так зацікавлені в українських корисних копалинах

Як пише The Telegraph, якщо США отримають доступ до корисних копалин України, вони зможуть позбутися своєї залежності від китайських поставок. Вони необхідні Штатам для виробництва дуже широкого спектра продукції — від вітряних турбін до iPhone і стелс-винищувачів.

"Оскільки Вашингтон конкурує з Пекіном як "велика держава", ресурси України, які оцінюються в 15 трильйонів доларів, теоретично можуть стати в нагоді. Відповідно до загальнодоступних брифінгів НАТО, стратегічне значення мінеральних ресурсів України "неможливо переоцінити". Його величезні запаси охоплюють понад 100 металів у приблизно 20 000 родовищ, у тому числі кілька, які були визначені як критично важливі як у США, так і в Європі. До них входять графіт, літій, берилій і уран, а також рідкоземельні елементи, такі як лантан, церій і неодим", — йдеться у статті.

Багато з цих матеріалів зараз мають вирішальне значення для оборони, зеленої енергетики та навіть аерокосмічних технологій. Проте лідер поставок — Китай.

Трамп вважає, що США мають право "захопити національні активи України"

Як відомо, Зеленський відкинув пропозицію Трампа. На думку аналітиків його агресивна позиція викличе протест в європейських столицях, які самі прагнуть до більшої співпраці з Києвом щодо корисних копалин.

"Схоже, що Трамп по суті діє так, ніби американці мають право захопити національні активи України в обмін на допомогу, яку вони надали досі", — вважає Ян Бонд, колишній британський дипломат, який є заступником директора лондонського Центру європейських реформ.

Він наголосив, що хоча з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США надали Києву більше військової допомоги, ЄС надав набагато більше фінансової та гуманітарної допомоги. Проте Трамп ігнорує цей факт.

"Він розігрує дрібного злочинця, ніби прийшов у магазин і сказав: у вас тут гарний маленький бізнес, було б прикро, якби з ним щось трапилося. Це адміністрація поводиться як організований злочинний синдикат", — додав він.

США та ЄС стикаються з назріваючим конфліктом через ресурси України та їхнє стратегічне значення. Обидві сторони прагнуть диверсифікації поставок з Китаю, пояснив Брайан Білле з Benchmark Mineral Intelligence.

Як розповідав "Телеграф", українські чиновники працюють над пропозицією, яка надасть Вашингтону більшого доступу до природних ресурсів країни, але натомість посилить гарантії безпеки США для України. Проте угоду, яку Міністр фінансів США привіз до Києва, порівнюють із поділом африканських колоній європейцями у 18 столітті.