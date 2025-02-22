Трамп и Зеленский должны присутствовать при подписании соглашения о полезных ископаемых — Bloomberg

США и Украина торгуются за полезные ископаемые: что мешает подписать соглашение?

Вашингтон и Киев еще не пришли к договоренностям о соглашении о стратегически важных полезных ископаемых, которое может предоставить США часть украинских минеральных ресурсов. Переговоры продолжаются, но в Украине остаются вопросы деталей соглашения, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Украина не готова подписать предложенный администрацией Дональда Трампа документ в его нынешнем виде. Проект соглашения содержит пункты, вызывающие сомнения в Киеве, однако конкретные детали пока не разглашаются.

Переговоры между украинскими должностными лицами и специальным представителем США Китом Келлогом активизировались после того, как президент Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение Вашингтона. Киев настаивает на том, что соглашение должно учитывать гарантии безопасности и не должно противоречить национальным интересам Украины.

Одним из самых спорных моментов стало положение о передаче США 50% доходов от продажи лицензий на добычу полезных ископаемых, а также доходы от нефти, газа и портов. Это бы нарушало украинское законодательство, отмечают эксперты. Киев уже внес свои предложения, которые, по словам представителей власти, могут стать компромиссом для обеих сторон.

Критики пакта сравнивают его с колониальными соглашениями прошлого, а украинские дипломаты подчеркивают, что документ должен быть пересмотрен с учетом суверенитета страны.

"Команды Украины и США продолжают работу над соглашением. Важно прийти к согласию, которое будет справедливым и эффективным", — заявил Зеленский в своем обращении.

По словам человека, знакомого с переговорами, Киев в идеале хотел бы, чтобы окончательное соглашение о полезных ископаемых было подписано в присутствии президентов США и Украины. Зеленский, встретившийся с Келлогом в четверг, настаивал на встрече с Трампом перед тем, как любой потенциальный лидер США встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Ситуация осложняется заявлениями Трампа, ранее предположившего, что Украина сама спровоцировала полномасштабное вторжение РФ. Также президент США дал понять, что хотел бы достичь договоренностей с Москвой по поводу завершения войны, не привлекая Киев. Кроме того, он назвал Зеленского "диктатором", хотя последние опросы показывают, что уровень его поддержки среди украинцев достигает 57%.

Зеленский резко отреагировал на заявления Трампа, отметив, что тот повторяет российскую "дезинформацию".

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