Зеленський пояснив, чому відмовився підписувати угоду про корисні копалини

Президент Володимир Зеленський заявив, що меморандум між Україною та США щодо корисних копалин ще не готовий до підписання. Він не містить достатніх гарантій для України та не захищає інтереси держави.

Про він сказав під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції. За словами очільника України, наразі меморандум не є готовим.

"Я президент і буду мати вплив на якість цього документа. І тому я не давав міністрам його підписувати. Він не готовий, не захищає нас і наші інтереси. Для мене дуже важливо – говорити про інвестиції. На профіті від них можна думати, як розподіляти цей профіт, якщо все пов'язано з гарантіями безпеки. І цього зв'язку поки що в документі не бачу", – наголосив Зеленський.

За інформацією міжнародної оглядачки "Телеграфу" Ольги Кирилової, Київ передав американській стороні свої зауваження до меморандуму, процес узгодження триває. Володимир Зеленський провів зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у межах Мюнхенської конференції з безпеки, під час якої обговорювався доступ США до українських природних ресурсів.

Журналіст Washington Post Джош Рогін, посилаючись на американських конгресменів, повідомив, що США нібито пропонували Україні передати їм 50% майбутніх запасів корисних копалин, проте український президент відмовився підписувати такий документ.

"Кілька законодавців тут, у Мюнхені, розповіли мені, що делегація Конгресу США представила Зеленському аркуш паперу, який вони хотіли, щоб він підписав, і який надасть США права на 50% майбутніх мінеральних запасів України. Зеленський ввічливо відмовився його підписувати", – йдеться у публікації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський висловив думку щодо проведення виборів в країні, а також розповів, що робити людям, які незадоволені їхньою відсутністю.