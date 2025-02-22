Фіцо похвалив Трампа і накинувся на Зеленського та ЄС

Дії Росії, вважає Фіцо, були виправданими

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий своїми симпатіями до Росії, зробив нову різку заяву на адресу України.

Про це повідомляє "Європейська правда". Виступаючи на заході американських консерваторів CPAC, він заявив, що Росія нібито мала причини розпочати військову агресію проти України. За його словами, Кремль "вводили в оману" у питаннях безпеки, зокрема, коли йшлося про "розширення НАТО на Схід" за рахунок колишніх радянських республік.

При цьому Фіцо заявив, що не заперечує порушення Росією міжнародного права після вторгнення в Україну.

Також Фіцо похвалив президента США Дональда Трампа за спроби щодо "повернення світу до Європи" та звинуватив країни Європейського Союзу в "підтримці російсько-української війни". Водночас, він звинуватив президента України Володимира Зеленського, заявивши, що йому нібито "потрібна війна". Тому в Україні нібито не проводять вибори, переконаний прем’єр-міністр Словаччини.

"Коли йде війна, важко розслідувати, куди пішла більша частина коштів, наданих Україні", — заявив Фіцо.

Нагадаємо, увечері 24 січня у Словаччині люди вийшли на масові протести проти прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо – вони вимагали його відставки. Окрім столиці країни Братислави люди вийшли на акції протестів у 20 великих містах Словаччини.