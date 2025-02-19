Студент прийшов оформити відстрочку, а його мобілізували. Чи визнав суд це незаконним

Студенти в Україні мають 100% відстрочку під час навчання на денній формі

В Україні мобілізація студентів не можлива, але в певних випадках Територіальний центр комплектування (ТЦК) може вирішити інакше.

У Хмельницькому студент звернувся до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з метою оформлення відстрочки, але його мобілізували. Про це йдеться у матеріалах Єдиного державного реєстру судових рішень.

ТЦК мобілізували студента Подільського державного університету у лютому 2025 році. Це рішення пояснили тим, що чоловік подав заявку після початку призову і в цьому документі була помилка. Однак суд встановив, що ТЦК не мав підстав для мобілізації студента, адже він навчається на денній формі. Тому у нього є 100% відстрочка.

До того ж у ТЦК не надали переконливих доказів про те, що студент приніс заяву на відстрочку пізніше наказу мобілізації. Отже, суд скасував цей наказ та визнав, що мобілізація хлопця є незаконною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде зі студентами, які відмовляться від проходження військової підготовки.