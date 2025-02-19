Суд розкрив деталі виїзду з України ексглави Оператора ГТС Макогона за "фіктивним" відрядженням

За даними ЗМІ, Макогон переховується в Канаді, у місті Ванкувер

Державна прикордонна служба на вимогу суду розкрила обставини виїзду за межі України екскерівника Оператора ГТС Сергія Макогона за "фіктивним" відрядженням, яке він сам собі виписав у день ухвалення рішення про звільнення.

"На виконання вимог ухвали суду Державна прикордонна служба України листом повідомила, що в період з 16.09.2022 по 12.06.2023 року ОСОБА_1 перетнув кордон України лише один раз — 18.09.2022 року о 16:43 у пункті пропуску Малі Селменці. Іншої інформації немає", — йдеться в судовому рішенні.

Пункт пропуску Малі Селменці розташований на Закарпатті.

Підставою для виїзду стало підписане самим Макогоном відрядження до Відня. Втім, воно датоване 16 вересня 2022 року і було видане після того, як наглядова рада ухвалила рішення звільнити Макогона через незадовільну роботу.

Згідно з текстом відрядження, ексглава Оператора ГТС мав повернутися в Україну 23 вересня 2022 року, однак ці вимоги порушив і з "відрядження" не повернувся.

Офіційно його було звільнено 28 вересня.

За даними ЗМІ, Макогон переховується в Канаді, у місті Ванкувер.

Обставини його виїзду за кордон всупереч обмеженням воєнного стану викладені в судовому процесі, в якому Макогон вимагає від державної компанії сплатити йому понад 10 млн грн премії за 2021 рік.

Суди першої та другої інстанції визнали вимоги Макогона безпідставними і відхилили його позов.