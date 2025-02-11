Допомагала окупантам під Бахмутом: в Україні засудили чемпіонку світу з сумо

Спортсменка активно допомагала російській армії

Колишню українську сумоїстку, чемпіонку світу в цьому виді єдиноборств заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Її визнали винною у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України. За даними джерел "Телеграфа", йдеться про Ольгу Давидко.

Давидко змінила спортивне громадянство на російське у 2016 році, після чого почала виступати за збірну РФ. Прокурори довели, що засуджена у 2023 році заснувала та очолила волонтерський рух у Криму. Вона проводила численні збори коштів на закупівлю дизельних генераторів, рацій, тепловізорів та інших ресурсів для військовослужбовців Росії, які вели бойові дії проти України, зокрема у місті Бахмут.

Ольга неодноразово виступала у пропагандистських медіа, транслюючи проросійські наративи в інформаційний простір Криму. Зокрема, заявляла про необхідність допомоги армії Росії у проведенні так званого "СВО" та "захисту півострова від ЗСУ".

Зазначимо, Давидко брала участь в українському шоу "Зважені та щасливі".

Раніше колишній український шахіст Сергій Карякін став сенатором у Раді федерації РФ від анексованого Росією Криму. Через підтримку війни в Україні гросмейстера усунули від міжнародних змагань.