Значительный срок: как суд наказал украинца, ушедшего служить в армию РФ

Это не первый подобный приговор для украинцев, перешедших на сторону РФ

В Днепре суд признал виновным украинца, подписавшего контракт с российской армией и сражавшегося против Украины. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Информация об этом была опубликована в Реестре судебных решений. По данным следствия, 29 ноября 2024 мужчина подписал контракт с Вооруженными силами России, за что получил 400 тысяч рублей. Его назначили стрелком 6-го батальона 7-й российской военной базы, выдали оружие и форму.

После прохождения военной подготовки во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей 27 декабря осужденного отправили в район поселка Озаряновка для участия в штурме украинских позиций.

Однако 30 декабря 2024 во время успешной операции Сил обороны мужчина попал в плен.

Суд признал его виновным по статьям:

Государственная измена в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины);

Добровольное участие в вооруженных формированиях государства-агрессора (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Ему назначили 15 лет заключения с конфискацией всего имущества. Также осужденный лишен права занимать должности в органах государственной власти в течении 10 лет.

Напомним, ранее Телеграф сообщал, что в Запорожской области врач-хирург и по совместительству заведующий кафедрой хирургии требовал от пациента деньги за бесплатную операцию. Он получил 12 тысяч гривен, но суд оправдал его. В то же время по делу было много вещественных доказательств, указывающих на наличие преступления, но по закону "ответственность за получение неправомерной выгоды наступает только при условии, если должностное лицо получило его за выполнение или невыполнение таких действий, которые оно могло или должно было выполнить с использованием предоставленной ему власти".