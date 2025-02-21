Студент намагався підкупити поліцейських на кордоні: що вирішив суд

Чоловік визнав свою вину

У Чернівецькій області Вижницький районний суд затвердив угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо студента другого курсу Сумського фахового коледжу економіки та торгівлі. Чоловік намагався підкупити правоохоронців.

Про це стало відомо з вироку суду. За матеріалами справи, 14 лютого 2025 року обвинувачений був затриманий працівниками Держприкордонслужби під час незаконного перетину кордону з Румунією.

Під час транспортування до відділення поліції він запропонував правоохоронцям хабар у розмірі 2000 гривень, поклавши гроші між передніми сидіннями службового автомобіля.

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України (пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі). Враховуючи щире розкаяння та співпрацю зі слідством, суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень із конфіскацією хабаря. У рішенні суду зазначається, що вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

Рішення суду

Нагадуємо, у Львівській області чоловік намагався дати хабаря прикордоннику. Суд виніс вирок.

Слідство з'ясувало, що чоловік, який намагався виїхати за кордон у період воєнного стану, пропонував прикордоннику хабар у розмірі 500 доларів США за безперешкодний перетин державного кордону.

Інцидент стався у грудні 2024 року в міжнародному пункті пропуску "Смільниця-Кросценко". Під час перевірки документів обвинувачений, знаючи про обмеження виїзду для чоловіків віком від 18 до 60 років, поклав гроші в паспорт і намагався передати їх прикордоннику. Однак службовець відмовився від хабаря та повідомив про порушення.

На судовому засіданні чоловік визнав свою провину, пояснивши, що хотів "вирішити питання" через брак необхідних документів. Обвинувачений щиро розкаявся, що стало обставиною, яка пом’якшила покарання.

Раніше "Телеграф" писав, що на Львівщині судили чоловіка через неявку по повістці. Обвинувачений пройшов ВЛК, а потім не з'явився до ТЦК.