Мар'яна Володимирівна Безугла: досьє, біографія

Вона стала однією з найбільш суперечливих постатей у політиці

Дата народження: 17 травня 1988 (36 років)

Хто така: політична діячка, народна депутатка України 9-го скликання від партії "Слуга народу" (до лютого 2024 року)

Місце народження: Київ

Національність: українка

Знак зодіаку: Телець

Сімейний стан: невідомо

Соціальні мережі: Facebook, Telegram

Мар'яна Володимирівна Безугла – українська політична діячка та лікарка, яка після здобуття медичної освіти перейшла до активної участі у політиці. Її діяльність у Верховній Раді та висловлювання неодноразово викликали гострі дискусії та критику. Вона стала однією з найбільш суперечливих постатей у партії "Слуга народу".

Мар'яна Безугла неодноразово опинялася в центрі скандалів через свої публічні заяви та дії. Вона критикувала українське військове керівництво, зокрема вже колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У жовтні 2023 року провела "соціальний експеримент" у Facebook, поставивши провокаційні питання, що також спричинило обурення громадськості. Через ці скандали її відкликали з посади заступниці голови оборонного комітету Верховної Ради.

Освіта

Мар'яна Безугла в молодості

Мар'яна Безугла народилася 17 травня 1988 року в Києві. Виросла вона у заможній сім'ї. Відомо, що її батько, Володимир Безуглий, є власником численних активів, зокрема Київського заводу "Граніт".

У 2005 році Безугла закінчила київську гімназію №117 із золотою медаллю, де поглиблено вивчала іноземні мови. Вільно володіє англійською, на середньому рівні — німецькою та французькою мовами.

Після навчання у гімназії Мар'яна здобула вищу освіту у Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця, за спеціальністю "Лікувальна справа". Отримала червоний диплом (з відзнакою).

У 2011 році вступила до інтернатури в Українській військово-медичній академії за спеціальністю "Внутрішні хвороби".

У 2023 році Безугла розпочала навчання в магістратурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка заочно за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування".

Також Мар'яна Безугла пройшла Міжнародну програму лідерства Державного департаменту США "Охорона здоров'я та маргіналізовані популяції", здобувши спеціалізацію "Організація та управління охороною здоров'я".

Сім'я

Про особисте життя Мар'яни Безуглої мало що відомо

Родина Мар’яни Безуглої належить до заможного прошарку суспільства. Завдяки фінансовій спроможності батьків вона з юних років мала можливість багато подорожувати й відвідала близько 50 країн світу.

Її мати, Валентина Терещенко, є висококваліфікованою лікаркою та професоркою, а в минулому очолювала кафедру в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця.

Батько, Володимир Безуглий, займається бізнесом і володіє низкою активів, серед яких київський завод "Граніт". Окрім того, він був співзасновником Фонду підтримки пенсіонерів МВС, де працював з 1990-х років до 2022 року.

Особисте життя Мар’яни Безуглої залишається закритим для публіки. У відкритих джерелах немає інформації про її сімейний стан, зокрема невідомо чи є у Безуглої чоловік.

Кар'єра

Мар'яна Безугла у зоні бойових дій

Після здобуття медичної освіти Мар'яна Безугла працювала лікаркою у поліклініці Державного управління справами, що обслуговує держслужбовців та представників влади. Спеціалізувалася на діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб, зокрема патологій серцево-судинної та дихальної систем.

Безугла брала участь у дослідженнях у сфері громадського здоров’я та військової медицини, співпрацювала з міжнародними організаціями щодо впровадження сучасних методів лікування та реабілітації. Також вона долучалася до освітніх та наукових програм, зокрема до підготовки медичних кадрів у військовій медицині та організації медичного забезпечення військовослужбовців.

Під час російсько-української війни Безугла займалася питаннями медичної підтримки військових, організацією евакуації поранених та адаптацією стандартів НАТО в системі військової медицини України.

Політична діяльність

Мар'яна Безугла в партії "Слуга народу"

У 2019 році Мар’яна Безугла здобула мандат народної депутатки IX скликання, вигравши вибори у 217-му окрузі, що охоплює Оболонський район Києва. Вона балотувалася від партії "Слуга народу" та приєдналася до її парламентської фракції.

Отримавши депутатські повноваження, Безугла обіймала посаду заступниці голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Крім того, вона очолила підкомітет, що займався імплементацією стандартів НАТО в українській армії, міжнародним військовим партнерством та миротворчими ініціативами.

У грудні 2019 року політикиня долучилася до міжфракційного об'єднання "Гуманна країна", створеного за ініціативи організації UAnimals для просування ідей гуманізму та захисту тварин від жорстокого поводження.

У травні 2021 року Безугла очолила тимчасову слідчу комісію Верховної Ради, метою якої було розслідування можливих незаконних дій державних посадовців та інших осіб, що могли сприяти порушенню територіальної цілісності України й становити загрозу національній безпеці.

Крім того, вона обіймала посаду заступниці голови Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО, представляючи інтереси України на міжнародній арені.

У лютому 2024 року Мар’яна Безугла оголосила про свій вихід із фракції та партії "Слуга народу", написавши відповідну заяву.

У 2025 році Мар'яна Безугла продовжує свою політичну діяльність як народна депутатка України. Після виходу з фракції "Слуга народу" у липні 2024 року, вона була переведена до Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Скандали

Мар'яна Безугла у Верховній Раді

У 2021 році Мар'яна Безугла очолила тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України, яка займалася розслідуванням резонансної справи щодо так званих "вагнерівців" — бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер". Комісія аналізувала можливий зрив спецоперації українських спецслужб із затримання цих осіб. Водночас Безугла, виступаючи як голова ТСК, наполягала на тому, що подія не була спецоперацією, а лише "спеціальним заходом", організованим СБУ та ГУР МО.

У травні 2022 року вона опинилася у центрі нового скандалу, ставши однією з ініціаторів проєкту закону №7351. Цей документ передбачав розширення повноважень бойових командирів, надаючи їм право застосовувати зброю проти підлеглих військовослужбовців у разі їхньої непокори, опору чи дезертирства. Законопроєкт викликав значний резонанс та критику з боку правозахисників.

У червні 2022 року її жорстко розкритикували журналісти Яніна Соколова і Юрій Бутусов, а також очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, звинувативши Безуглу в намаганні втручатися у військове командування.

У липні 2022-го політикиня вступила у публічну суперечку з однопартійцем Миколою Тищенком. Вона публічно звернулася до керівництва "Слуги народу" з вимогою виключити його з партії, звинувативши у шкідливих для команди діях.

Серпень 2022 року ознаменувався ще одним гучним конфліктом – Безугла звинуватила відому волонтерку Дану Ярову у поширенні фейкової інформації. Це спровокувало хвилю обурення серед волонтерської спільноти, яка виступила на захист Ярової.

На початку 2023 року Мар'яна Безугла продовжила провокативні заяви, звинувативши народних депутатів Ярослава Железняка та Олексія Гончаренка у "спекуляціях на темі війни". Однак їхня відповідь була саркастичною – вони відкрито висміяли Безуглу у соцмережах.

У листопаді 2023 року вона знову привернула увагу до своєї особи. Безугла звинуватила головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у відсутності чіткого плану дій на 2024 рік. Водночас вона закликала військове керівництво залишити свої посади.

У січні 2024 року комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони проголосував за її відкликання з посади заступниці голови, що стало результатом низки скандалів. Невдовзі Безугла добровільно оголосила про вихід із партії та фракції "Слуга народу", мотивуючи це тим, що не бачить у них достатньої сили під час війни.

У лютому 2024 року в Мар'яни Безуглої стався конфлікт із колегою Вікторією Сюмар. Вона заявила, що її чоловік, військовослужбовець Дмитро Христюк, нібито фіктивно "воює" та отримує незаслужені нагороди.

Наприкінці березня 2024 року вона разом із Галиною Третьяковою подала до Верховної Ради скандальний законопроєкт №11104, який дозволяв би кримінальне переслідування осіб за самовільне виконання державних функцій, зокрема участь у міжнародних заходах без офіційного мандата. Його розкритикували як спробу посилення контролю над громадськими активістами та опозиційними діячами.

У квітні 2024 року Безугла знову опинилася в центрі уваги, після того, як іронічно запропонувала висунути свою кандидатуру на президентських виборах, заявивши, що її шанси на перемогу такі ж, як у Петра Порошенка. Жарт викликав хвилю обговорень і суперечок у соцмережах.

Протягом 2024 року вона неодноразово критикувала нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, виступаючи проти створення нових бригад і наполягаючи на необхідності доукомплектування вже наявних підрозділів.

У січні 2025 року Безугла спровокувала черговий скандал, зробивши заяву про те, що ЛГБТК+ – це "відхилення від норми", порівнявши це із хворобами. На заклик радника президента України з питань комунікацій Дмитра Литвина бути обережніше з такою тематикою і "не ображати людей" Безугла запитала його: "Ви — гей?".

У лютому 2025 року вона знову привернула увагу, різко розкритикувавши роботу української протиповітряної оборони після масованого ракетного удару по Києву. Її слова викликали невдоволення, зокрема, з боку колишнього речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, який публічно відповів на її заяви.