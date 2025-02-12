"Хто ви така, щоб оцінювати?": Ігнат жорстко відповів Безуглій про "брехню" щодо роботи ППО

Гнат вказав, що зенітна керована ракета ЗРК "Patriot" здатна збивати балістичну лише безпосереднім зіткненням "лоб у лоб"

Колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на гостру заяву нардепа Мар’яни Безуглої про ППО в Україні після ракетної атаки по Києву 12 лютого. Він обурився, що вона взагалі ставить під сумнів якість бойової роботи українських зенітників.

Безугла написала на своїй сторінці у Facebook пост, у якому заявила, що Повітряні сили нібито брешуть, коли говорять про падіння уламків після збиття повітряних цілей. Вона також опублікувала відповідну фотографію вирви. Безугла вказала, що вирва на фото — нібито кратер від незбитої ракети.

"Коли Повітряні сили вкотре брешуть про "уламки" і йдуть на поводу у Сирського, скорочуючи ППО. Ось "уламки" на моєму окрузі — Оболонь, Київ. Сьогодні. Кратер від незбитої ракети. Цією брехнею вони ще спотворюють і без того критичну ситуацію з браком засобів ППО. Навіщо нам нові системи від США, наприклад? Ми ж усе "збиваємо", — написала Безугла.

Своєю чергою Ігнат відповів, що зенітна керована ракета ЗРК "Patriot" здатна збивати балістичну лише безпосереднім зіткненням "лоб в лоб".

"Завдяки кінетичній енергії під час зіткнення, ворожа ракета або вибухає, або ж змінює траєкторію польоту і падає на землю. Іншого способу уражати балістику в нас немає! Якщо ракета не вибухнула в повітрі, зберігається висока ймовірність детонації бойової частини на землі", — пояснив він.

Також Ігнат додав, що уражена ракета, відповідно, вже не летить у ціль, куди її направив ворог, але на землю вона впаде обов’язково.

"12 лютого, раптово, о 4.30 ранку противник намагався знищити об’єкти критичної інфраструктури в столиці, позбавити киян тепла та електрики, створити гуманітарну катастрофу під час морозів! Наслідки могли бути жахливими…", — пише колишній спікер ЗС ЗСУ.

При цьому він зазначив, що всі дії фіксуються об’єктивним контролем та ретельно аналізуються на всіх рівнях.

"Коли зенітний ракетний дивізіон Героя України, на рахунку якого десятки збитих балістичних ракет у небі столиці, тисячі врятованих життів киян веде бойову роботу і доповідає, що всі шість ракет знищено, то хто ви така, пані Безугла, щоб оцінювати ефективність та піддавати сумніву якість бойової роботи українських зенітників", — підкреслив Ігнат.

При цьому каже, що фотографія, яку опублікувала Безугла, це сигнал для ворога, що "ціль не вражена, а отже, потрібно повторити".

"Хто бреше?! Фото, люб’язно надане росіянам Безуглою – це оперативний об’єктивний контроль для ворога! Ціль не вражена, а отже: треба повторити! Але, швидше за все, їй це знову зійде з рук, як решта…", — пише Юрій Ігнат.

Він нагадав також, що ракета російського "Іскандеру" коштує кілька мільйонів доларів.

"Ворог ретельно обирає пріоритетні цілі для застосування цього озброєння, а не порожнє місце імені Мар’яни Безуглої. Ще й на її окрузі – на Оболоні! Гей, росіяни, це що "френдліфаєр"?", — підсумував Ігнат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти середи, 12 лютого, росіяни атакували Київ. За попередніми даними, вони застосували балістичні ракети, відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих.