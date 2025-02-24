Марьяна Владимировна Безуглая: досье, биография

Она стала одной из самых противоречивых фигур в политике

Дата рождения: 17 мая 1988 года (36 лет)

Кто такая: политический деятель, народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа" (до февраля 2024 года)

Место рождения: Киев

Национальность: украинка

Знак зодиака: Телец

Семейное положение: неизвестно

Социальные сети: Facebook, Telegram

Марьяна Владимировна Безуглая – украинский политический деятель и врач, которая после получения медицинского образования перешла к активному участию в политике. Ее деятельность в Верховной Раде и высказывания неоднократно вызывали острые дискуссии и критику. Она стала одной из самых спорных фигур в партии "Слуга народа".

Марьяна Безуглая неоднократно оказывалась в центре скандалов из-за своих публичных заявлений и действий. Она критиковала украинское военное руководство, в частности, уже бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В октябре 2023 года провела "социальный эксперимент" в Facebook, задав провокационные вопросы, что также привело к возмущению общественности. Из-за этих скандалов ее отозвали с должности заместителя председателя оборонного комитета Верховной Рады.

Образование

Марьяна Безуглая в молодости

Марьяна Безуглая родилась 17 мая 1988 года в Киеве. Выросла она в зажиточной семье. Известно, что ее отец Владимир Безуглый является владельцем многочисленных активов, в частности Киевского завода "Гранит".

В 2005 году Безуглая окончила киевскую гимназию №117 с золотой медалью, где углубленно изучала иностранные языки. Свободно владеет английским, на среднем уровне – немецким и французским языками.

После учебы в гимназии Марьяна получила высшее образование в Национальном медицинском университете имени О. О. Богомольца, по специальности "Лечебное дело". Получила красный диплом (с отличием).

В 2011 году поступила в интернатуру в Украинской военно-медицинской академии по специальности "Внутренние болезни".

В 2023 году Безуглая начала обучение в магистратуре Киевского национального университета имени Тараса Шевченко заочно по специальности "Публичное управление и администрирование".

Также Марьяна Безуглая прошла Международную программу лидерства Государственного департамента США "Здравоохранение и маргинализированные популяции", получив специализацию "Организация и управление здравоохранением".

Семья

О личной жизни Марьяны Безуглой мало что известно

Семья Марьяны Безуглой принадлежит к состоятельному слою общества. Благодаря финансовой состоятельности родителей она с юных лет имела возможность много путешествовать и посетила около 50 стран мира.

Ее мать, Валентина Терещенко, является высококвалифицированным врачом и профессором, а в прошлом возглавляла кафедру в Национальном медицинском университете им. О. Богомольца.

Отец Владимир Безуглый занимается бизнесом и владеет рядом активов, среди которых киевский завод "Гранит". Кроме того, он был соучредителем Фонда поддержки пенсионеров МВД, где работал с 1990-х до 2022 года.

Личная жизнь Марьяны Безуглой остается закрытой для публики. В открытых источниках нет информации о ее семейном положении, в частности неизвестно, есть ли у Безуглой муж.

Карьера

Марьяна Безуглая в зоне боевых действий

После получения медицинского образования Марьяна Безуглая работала врачом в поликлинике Государственного управления делами, обслуживающей госслужащих и представителей власти. Специализировалась на диагностике и лечении внутренних болезней, в частности, патологий сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Безуглая принимала участие в исследованиях в сфере общественного здоровья и военной медицины, сотрудничала с международными организациями по внедрению современных методов лечения и реабилитации. Также она приобщалась к образовательным и научным программам, в частности, к подготовке медицинских кадров в военной медицине и организации медицинского обеспечения военнослужащих.

Во время российско-украинской войны Безуглая занималась вопросами медицинской поддержки военных, организацией эвакуации раненых и адаптацией стандартов НАТО в системе военной медицины Украины.

Политическая деятельность

Марьяна Безуглая в партии "Слуга народа"

В 2019 году Марьяна Безуглая получила мандат народной депутатки IX созыва, выиграв выборы в 217-м округе, охватывающем Оболонский район Киева. Она баллотировалась от партии "Слуга народа" и присоединилась к парламентской фракции.

Получив депутатские полномочия, Безуглая занимала должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке. Кроме того, она возглавила подкомитет, занимавшийся имплементацией стандартов НАТО в украинской армии, международным военным партнерством и миротворческими инициативами.

В декабре 2019 года политик присоединилась к межфракционному объединению "Гуманная страна", созданному по инициативе организации UAnimals для продвижения идей гуманизма и защиты животных от жестокого обращения.

В мае 2021 года Безуглая возглавила временную следственную комиссию Верховной Рады, целью которой было расследование возможных незаконных действий государственных чиновников и других лиц, которые могли способствовать нарушению территориальной целостности Украины и представлять угрозу национальной безопасности.

Кроме того, она занимала должность заместителя председателя Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, представляя интересы Украины на международной арене.

В феврале 2024 года Марьяна Безуглая объявила о своем выходе из фракции и партии "Слуга народа", написав соответствующее заявление.

В 2025 году Безуглая продолжает свою политическую деятельность как народный депутат Украины. После выхода из фракции "Слуга народа" в июле 2024 года она была переведена в Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Скандалы

Марьяна Безуглая в Верховной Раде

В 2021 году Марьяна Безуглая возглавила временную следственную комиссию Верховной Рады Украины, которая занималась расследованием резонансного дела в отношении так называемых "вагнеровцев" — боевиков российской частной военной компании "Вагнер". Комиссия анализировала возможный срыв спецоперации украинских спецслужб по задержанию этих лиц. В то же время Безуглая, выступая в качестве главы ВСК, настаивала на том, что событие не было спецоперацией, а лишь "специальным мероприятием", организованным СБУ и ГУР МО.

В мае 2022 года она оказалась в центре нового скандала, став одним из инициаторов проекта закона №7351. Этот документ предусматривал расширение полномочий боевых командиров, предоставляя им право применять оружие против подчиненных военнослужащих в случае неповиновения, сопротивления или дезертирства. Законопроект вызвал значительный резонанс и критику правозащитников.

В июне 2022 года ее подвергли жесткой критике журналисты Янина Соколова и Юрий Бутусов, а также глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, обвинив Безуглую в попытке вмешиваться в военное командование.

В июле 2022-го политик вступила в публичный спор с однопартийцем Николаем Тищенко. Она публично обратилась к руководству "Слуги народа" с требованием исключить его из партии, обвинив во вредных для команды действиях.

Август 2022 года ознаменовался еще одним громким конфликтом – Безуглая обвинила известную волонтеру Дану Ярову в распространении фейковой информации. Это спровоцировало волну возмущения среди волонтерского сообщества, выступившего в защиту Яровой.

В начале 2023 года Марьяна Безуглая продолжила провокационные заявления, обвинив народных депутатов Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко в "спекуляциях по теме войны". Однако их ответ был саркастичным – они открыто высмеяли Безуглую в соцсетях.

В ноябре 2023 года она снова привлекла внимание к своей личности. Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в отсутствии четкого плана действий на 2024 год. В то же время, она призвала военное руководство покинуть свои должности.

В январе 2024 года комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны проголосовал за ее отзыв с должности замглавы, что стало результатом ряда скандалов. Вскоре Безуглая добровольно объявила о выходе из партии и фракции "Слуга народа", мотивируя это тем, что не видит в них достаточной силы во время войны.

В феврале 2024 года у Марьяны Безуглой произошел конфликт с коллегой Викторией Сюмар. Она заявила, что ее муж, военнослужащий Дмитрий Христюк, якобы фиктивно воюет и получает незаслуженные награды.

В конце марта 2024 года она вместе с Галиной Третьяковой подала в Верховную Раду скандальный законопроект №11104, позволяющий уголовное преследование лиц за самовольное выполнение государственных функций, в частности участие в международных мероприятиях без официального мандата. Его подвергли критике как попытку усиления контроля над общественными активистами и оппозиционными деятелями.

В апреле 2024 года Безуглая снова оказалась в центре внимания, после того как иронически предложила выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, заявив, что ее шансы на победу такие же, как у Петра Порошенко. Шутка вызвала волну обсуждений и споров в соцсетях.

В течение 2024 года она неоднократно критиковала нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, выступая против создания новых бригад и настаивая на необходимости доукомплектования уже имеющихся подразделений.

В январе 2025 года Безуглая спровоцировала очередной скандал, сделав заявление о том, что ЛГБТК+ – это "отклонение от нормы", сравнив это с болезнями. По призыву советника президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина быть осторожнее с такой тематикой и "не оскорблять людей" Безуглая спросила его: "Вы — гей?".

В феврале 2025 года она снова привлекла внимание, резко раскритиковав работу украинской противовоздушной обороны после массированного ракетного удара по Киеву. Ее слова вызвали недовольство, в частности, со стороны бывшего представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, публично ответившего на ее заявления.