Ви гей? Безугла зчепилась з радником Зеленського

У мережі розпочалася жвава дискусія

Народний депутат Мар’яна Безугла знову підняла скандал у мережі, цього разу під роздачу потрапили представники ЛГБТ та люди з надмірною вагою. Мимохідь дісталося і головнокомандувачу Олександру Сирському та керівництву ЗСУ.

Історія почалася в соцмережі X, де Безугла написала велике повідомлення, в якому розкритикувала концепцію квот. Водночас вона публічно розповіла про свою позицію з цих питань.

"Бути представником ЛГБТ – це не норма, а психофізіологічне відхилення. Ожиріння – це хвороба, яку треба лікувати", – написала вона.

При цьому вона додала, що вважає неправильним, коли людину не беруть на роботу через її орієнтацію. Але також нардеп виступає проти того, щоб давати претенденту перевагу перед іншими кандидатами лише через його приналежність до ЛГБТ.

З думкою Безуглої багато хто не погодився. Наприклад, радник президента Дмитро Литвин спробував привести до тями нардепа, але у відповідь отримав пораду поговорити з Володимиром Зеленським про дії керівництва ЗСУ. Подальша розмова привела лише до питання, чи не є Литвин представником нетрадиційної орієнтації.

У коментарях також відзначилися й інші впливові особи, на кшталт нардепа Дмитро Гуріна та лікаря Івана Черненка, який у "ковідні" часи відзначився активною критикою МОЗ. Вони, як і багато інших користувачів, спробували пояснити, що у сучасному міжнародному переліку хвороб (МКХ-11) нетрадиційна сексуальна орієнтація не вказана.

Водночас деякі користувачі зазначили, що заява Безуглої є суто політичною і спрямована на залучення симпатій ультраправої аудиторії.

Також знайшлись і ті, хто припустив, що нардеп хоче завоювати симпатії нового керівництва США, яке вже дало зрозуміти, що має намір просувати консервативні цінності.

Нагадаємо, Мар’яна Безугла активно критикувала колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та виступала за його звільнення. Також вона називала його "живим ідолом", за що ставала героїнею скандалів.