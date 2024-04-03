Безугла спробувала потролити Порошенка, але народ не оцінив: що написали їй українці

Нардеп вкотре вирішила зробити випад у бік глави "ЄС"

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що має намір висувати свою кандидатуру на наступних виборах, чим підняв хвилю шуму в мережі. Зокрема, на це вже відреагувала скандальна нардепка Мар’яна Безугла.

Так у своєму Facebook вона спробувала пожартувати з політика, і теж виявила бажання піти в президенти. При цьому вона висловила думку, що зможе скласти йому конкуренцію.

"Петро Порошенко, підемо разом! Маю приблизно такі ж шанси", — написала Безугла.

При цьому користувачі мережі заяву Безуглої сприйняли неоднозначно, оскільки в коментарях знайшлися як прихильники Порошенка, так і затяті противники. Дехто висловив припущення, що п’ятий президент має непогані шанси стати сьомим, а інші поцікавилися, як бажання Безуглої буде сприйнято на Банковій.

Варто зазначити, що Безугла вже неодноразово виявляла дивний "інтерес" до "Європейської солідарності". Наприклад, у січні вона посіла місце Порошенка в парламенті і відмовлялася йти звідти, за що розкритикувала інших нардепів, які розцінили це як прояв незрілості.

Як повідомлялося раніше, заява Порошенка про намір піти на другий термін викликала вкрай неоднозначну реакцію серед українців. Що не дивно, оскільки, згідно з опитуваннями, йому довіряють близько 27% українських респондентів, що дає йому п’яте місце в рейтингу популярності серед політичних і громадських діячів. Утім, у тому самому опитуванні 68% респондентів сказали, що не довіряють йому.