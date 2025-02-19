Чи закінчиться війна в Україні до 20 квітня? Прогнози останніми днями різко змінилися

Ймовірність закінчення війни в Україні є нестабільною

За останні дні ймовірність завершення війни в Україні до 20 квітня 2025 року, за прогнозами трейдерів на платформі Polymarket, суттєво знизилася. Ще 17 лютого коефіцієнт на варіант "Так" становив 41%, а зараз впав до 27%.

Прогнозний ринок на Polymarket передбачає два ключові умови, за яких результат буде вирішений на користь "Так". Одна з них вже виконана, оскільки Дональд Трамп переміг президентські вибори.

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США 2024 року. Офіційне оголошення перемир’я, припинення вогню або мирної угоди між Україною та Росією у будь-який момент між моментом оголошення Трампа переможцем та 19 квітня 2025 року.

Якщо обидві умови не будуть виконані, результат ринку буде визначений як "Ні".

Третього лютого коефіцієнт на платформі становив 18% і був найнижчим за весь час існування прогнозу.

17 лютого 2025 року, після телефонної розмови Трампа та Путіна, Мюнхенської конференції та новин про переговори делегацій Росії та Сполучених штатів Америки, коефіцієнт зріс до 44%.

Зараз коефіцієнт становить 27%.

Обсяг ставок щодо питання припинення війни наразі перевищив 17 мільйонів доларів, що свідчить про значний інтерес до цієї теми.

Polymarket — американська платформа прогнозних ринків, яка базується на криптовалюті. Вона працює з 2020 року та дозволяє користувачам робити ставки на результати різних подій — від політики до економіки, спорту й погоди. Дані з Polymarket є лише відображенням настроїв трейдерів та не є офіційним прогнозом політичних чи військових подій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що ймовірність припинення війни між Росією та Україною у 2025 році зросла до 70%.