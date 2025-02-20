Коли в Україні буде припинення вогню? Буданов здивував прогнозом (відео)

Він висловив власну думку

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов вважає, що припинення війни в Україні у 2025 році є цілком реальним. Проте важко сказати, чи буде воно тривалим та ефективним.

Про це Буданов сказав в інтерв'ю виданню Haqqin.az. Глава ГУР наголосив, що висловив виключно свою власну думку.

"Це парадоксальна ситуація. Попри те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні, наскільки це можливо, натомість я думаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню. Наскільки це буде довго, наскільки це буде ефективно — це інше питання", — сказав Буданов, додавши, що для припинення вогню є більшість складників.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що головний розвідник України на закритій зустрічі у Верховній Раді попередив, що якщо не буде переговорів про мир, є загроза для існування України. Переговори, за його словами, мають розпочатися не пізніше літа цього року.

Як розповідав "Телеграф", пізніше Буданов з гумором відповів на питання про цей прогноз. Він розповів короткий анекдот про бабусь біля під'їзду. Його суть зводиться до того, що слова Буданова були неправильно зрозумілі або взагалі трактовані без контексту.