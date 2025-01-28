Підготовка до перепису населення? "Поліція" просить фото та відбитки пальців в українців, що відбувається
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В Україні активізувалися шахраї
Українців попередили про шахраїв, які видають себе за співробітників МВС. Вони нібито здійснюють перевірку документів перед переписом населення.
Про це попереджає Центр протидії дезінформації. У мережі з’явилася інформація, що невідомі просять у громадян надати їм свою особисту інформацію, зокрема фото чи відбитки пальців, прикидаючись працівниками МВС.
При цьому в МВС запевнили, що працівники системи внутрішніх справ не проводять таких заходів і не залучені до підготовки перепису населення.
"Жодних дій щодо перепису наразі не здійснюється", — відповіли в МВС.
У ЦПД пояснюють, що такими діями шахраї хочуть дискредитувати правоохоронців та підірвати довіру до органів влади
"Закликаємо не передавати свої документи, біометричні дані чи особисту інформацію незнайомцям. У разі підозри на шахрайство звертайтеся до поліції", — йдеться у сповіщенні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шахраї вигадали новух сехму і від імені "Нової пошти" намагаються обманювати українців.