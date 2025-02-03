Українців попередили про нову небезпеку: чому не варто відкривати листи від "Дії"

Зловмисники вигадали нову схему для обкрадання українців

Шахраї надсилають фейкові електронні листи нібито від порталу "Дія" із пропозицією отримати щорічне податкове відшкодування. В результаті зловмисники отримують банківські дані жертв.

Інформацію використовують для зняття грошей з картки. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Для цього користувачам пропонують перейти за посиланням у листі та ввести свої особисті дані: номер мобільного телефону, ПІБ, реквізити банківської картки (номер, термін дії та CVV-код)", – йдеться у публікації.

Зазначається, що у жодному разі неможна переходити за посиланнями у таких листах та вводити свої особисті дані. Вони можуть бути використані для авторизації у банківському акаунті з метою крадіжки грошей.

Раніше українців попередили про шахраїв, які видають себе за співробітників МВС. Вони нібито здійснюють перевірку документів перед переписом населення та просять фото чи відбитки пальців.

Також кіберзлочинці вигадали нову шахрайську схему — вони розсилають українцям фейкові повідомлення нібито про заборгованість перед компанією "Нова пошта" і просять погасити її за новими реквізитами, погрожуючи судом.