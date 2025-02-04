Чи мобілізують з анемією: хвороби крові, з якими не призивають

Рішення щодо придатності приймає ВЛК

В Україні мобілізації не підлягають громадяни, які мають тяжкі захворювання. Зокрема йдеться про хвороби крові та кровотворних органів.

Це регламентовано наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року. Відповідно до медичних критеріїв, звільнення від військової служби отримують особи зі швидко прогресуючими патологіями, що спричиняють значні порушення функцій організму.

Зокрема, не підлягають мобілізації чоловіки, які мають такі діагнози:

анемія з вираженим порушенням функцій організму та проблемами згортання крові;

геморагічні стани, що супроводжуються підвищеною кровоточивістю;

хронічний лейкоз;

агранулоцитоз;

гемофілія та інші коагулопатії;

мієлодиспластичний синдром;

інші тяжкі хвороби крові, які значно впливають на стан здоров’я.

Також не призивають на військову службу з порушеннями із залученням імунного механізму, що ускладнюють нормальне функціонування організму.

Ці захворювання можуть мати різний ступінь тяжкості та впливу на функціонування організму. Рішення щодо придатності до військової служби приймається військово-лікарською комісією (ВЛК) на підставі медичного обстеження та відповідно до встановлених критеріїв.

Варто зазначити, що остаточне рішення про непридатність до служби та звільнення від мобілізації приймається індивідуально для кожного випадку, з урахуванням специфіки захворювання та його впливу на загальний стан здоров'я.

Раніше "Телеграф" писав, чи беруть на військову службу з хворими суглобами або кістками. Медичні висновки мають бути документально підтвердженими, адже саме вони є основою для ухвалення рішення про непридатність до служби.