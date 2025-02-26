Мобилизуют ли с болезнью Паркинсона: с какими диагнозами можно получить статус "непригодный"

Чтобы подтвердить диагноз, нужно собрать некоторые медицинские справки

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и многие военнообязанные мужчины получают повестки от ТЦК и СП. Однако некоторые заболевания могут стать основанием для отсрочки или полного освобождения от военной службы.

Одним из таких диагнозов является болезнь Паркинсона – прогрессирующее неврологическое заболевание, значительно влияющее на двигательные функции человека. Согласно медицинским нормам, определенным приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, болезнь Паркинсона относится к группе дегенеративных заболеваний центральной нервной системы, которые являются основанием для непригодности к военной службе.

Люди, имеющие такой недуг, не могут быть мобилизованы. Также не подлежат призыву граждане с другими болезнями нервной системы, а именно:

воспалительные заболевания центральной нервной системы — менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвонковый абсцесс;

прогрессирующие заболевания ЦНС — системные атрофии, дегенеративные заболевания, параличи и паралитические состояния, рассеянный склероз, дистонии (кроме вегетососудистой), ДЦП, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия;

эпилепсия при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств;

быстро прогрессирующие болезни периферической нервной системы связаны с поражением нервов, нарушением иннервации и болевым синдромом — нейропатия, миастения, миопатия, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие.

Чтобы избежать неправомерной мобилизации, людям с такими диагнозами необходимо пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Предоставить документы, подтверждающие болезнь, в частности:

выписки из медицинских учреждений;

вывод невролога о степени развития заболевания;

результаты обследований (МРТ, КТ, электронейромиография и т.п.).

Напоминаем, если решение медкомиссии было принято неправомерно, ему можно обжаловать. Для этого необходимо подать апелляцию в высшую ВВК . Если решение остается неизменным, можно обратиться в суд.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину с больной спиной. Для подтверждения своей непригодности нужно пройти медкомиссию.