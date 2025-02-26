Прощальний подарунок зими: де в Україні пройде сніг у березні

Сильні морози підуть разом із зимою

До кінця зими залишається кілька днів і період сильних морозів наближається до кінця. Весна цього року настане практично за розкладом, а погода в Україні стане суттєво теплішою вже на початку березня.

Втім, у перші дні весни в деяких областях все ще сніжитиме. Про це йдеться у прогнозі сайту Ventusky.

Згідно з прогнозами синоптиків, відчутні нічні морози в цей період особливо помітні на лівобережній частині України, у той час, як у західній частині буде стабільно вище 0 градусів.

Короткочасні падіння стовпчиків термометрів до мінусових значень можуть спостерігатися в деяких східних областях і вдень, але загалом температура повітря буде плюсовою.

Попри це, "прощальні" снігопади пройдуть у північній частині України та навіть трохи торкнуться столиці. 1 числа опади пройдуть також у низці західних областях, але тут йде мова про невеликий дощ.

Опади 1 березня о 2:00

Опади 1 березня о 14:00

Опади 1 березня о 23:00

Опади 2 березня о 2:00

Опади 2 березня о 14:00

Нагадаємо, народний синоптик із Волині Володимир Деркач розповів про те, якою буде погода в Україні навесні. За його словами, березень та квітень будуть дуже прохолодними.