Прощальний подарунок зими: де в Україні пройде сніг у березні
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Сильні морози підуть разом із зимою
До кінця зими залишається кілька днів і період сильних морозів наближається до кінця. Весна цього року настане практично за розкладом, а погода в Україні стане суттєво теплішою вже на початку березня.
Втім, у перші дні весни в деяких областях все ще сніжитиме. Про це йдеться у прогнозі сайту Ventusky.
Згідно з прогнозами синоптиків, відчутні нічні морози в цей період особливо помітні на лівобережній частині України, у той час, як у західній частині буде стабільно вище 0 градусів.
Короткочасні падіння стовпчиків термометрів до мінусових значень можуть спостерігатися в деяких східних областях і вдень, але загалом температура повітря буде плюсовою.
Попри це, "прощальні" снігопади пройдуть у північній частині України та навіть трохи торкнуться столиці. 1 числа опади пройдуть також у низці західних областях, але тут йде мова про невеликий дощ.
Нагадаємо, народний синоптик із Волині Володимир Деркач розповів про те, якою буде погода в Україні навесні. За його словами, березень та квітень будуть дуже прохолодними.