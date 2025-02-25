Весна вже нагадує про себе. Якою буде температура у Києві

На початку тижня в столиці передбачається ясна та морозна погода, хоча місцями температура виростатиме до +5 градусів

Затяжні морози у Києві упродовж 25-27 лютого поступово знижуватимуться і на зміну їм прийде потепління. Місцями денна температура складе +5 градусів.

Однак морози, хоча і не такі суттєві, триматимуться вночі — до -7 градусів. Такий прогноз дали у Meteofor.

Вівторок, 25 лютого, очікується ясним. Денна температура підвищиться до +1 градусу, а нічна зафіксувалась біля -7 градусів. Сила вітру не перевищить легких 2 м/с.

У середині тижня, 26 лютого, на небі місцями плаватимуть хмари. Опадів не прогнозується. Повітря вдень прогріється до +3 градусів, а вночі охолоне до -7 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються у денний час — помірні 6 м/с.

Наступного дня, 27 лютого, знову передбачається ясна погода. Показники на термометрах вдень виростуть до +5 градусів, а вночі опустяться до -5 градусів. Максимальна сила вітру прогнозується вранці-вдень — помірні 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які сюрпризи приготувала погода українцям наприкінці поточного місяця. Синоптики прогнозують місцями мокрий сніг.