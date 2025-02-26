Прощальный подарок зимы: где в Украине пройдет снег в марте

Сильные морозы уйдут вместе с зимой

До конца зимы остается несколько дней и период сильных морозов близится к концу. Весна в этом году наступит практически по расписанию, а погода в Украине станет существенно теплее уже в первых числах марта.

Впрочем, в первые дни весны в некоторых областях все еще будет снежить. Об этом говорится в прогнозе сайта Ventusky.

Согласно прогнозам синоптиков, ощутимые ночные морозы в этот период будут особо заметны на левобережной части Украины, в то время как в западной части будет стабильно выше 0 градусов.

Кратковременные падения столбиков термометров до минусовых значений могут наблюдаться в некоторых восточных областях и в дневное время суток, но в остальном температура воздуха будет плюсовой.

Несмотря на это "прощальные" снегопады пройдут в северной части Украины и даже немного затронут столицу. 1 числа осадки пройдут также в ряде западных областях, но здесь речь идет о небольшом дожде.

Осадки 1 марта в 2:00

Осадки 1 марта в 14:00

Осадки 1 марта в 23:00

Осадки 2 марта в 2:00

Осадки 2 марта в 14:00

Напомним, народный синоптик из Волыни Владимир Деркач рассказал о том, какой будет погода в Украине весной. По его словам, март и апрель будут весьма прохладными.