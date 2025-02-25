Пережили аномальну зиму, але весна розчарує: народний синоптик дав прогноз на березень, квітень і травень

Весна цього року буде дуже примхливою

Калейдоскоп метеорологічних метаморфоз цієї зими вразив уяву навіть найдосвідченіших спостерігачів. Січень виявився аномально теплим, з численними температурними рекордами по всій країні. І коли здавалося, що справжньої зими вже годі і чекати, на авансцені з’явився лютий з міцними морозами і снігопадами.

Якщо зима видалася такою примхливою і непередбачуваною, то чого ж чекати від майбутньої весни, до якої вже залишилися лічені дні? Про це в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач.

Березень

Перша декада весни, за словами знавця погоди, виявиться "скупою" на опади.

– Час від часу, опади, звісно, траплятимуться, однак будуть слабкі. Більше за все в цей час дошкулятимуть вітри, які посиляться під кінець першої декади. Температурний режим першої десятиденки березня буде наступний: вночі майже постійно буде невеликий "мінус", а вдень, здебільшого, "плюс", але також невеликий, — зазначив Володимир Деркач.

Друга декада буде вже тепліша, але опадів також очікується дуже мало.

– Вночі ще буде можливий невеликий "мінус", але більше як виключення. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть "плюс", інколи, навіть перетинаючи позначку у +10°C, — каже народний синоптик.

Третя декада березня почнеться з похолодання.

– Пройдуть дощі середньої сили, подекуди навіть зі снігом. В другій половині цієї десятиденки опади послабшають, хоча західні вітри ще принесуть трохи вологи. Втім, температура зросте, але очікувати на "велике" тепло не варто, — пояснив знавець погоди.

Квітень

Перша декада квітня не принесе такого бажаного весняного тепла на постійній основі.

– Один-два теплі дні змінюватимуться на два-три прохолодніші дні, та ще й з опадами. Так триватиме практично до кінця цієї десятиденки.

Друга декада квітня розділиться на дві частини. Перша половина буде більш волога та вітряна. Вночі, зрідка, навіть можливий невеличкий "мінус". Вдень – помірний "плюс". Друга частина цієї декади тепліша і без опадів. Тобто дні будуть більш погожі, — підкреслив знавець погоди.

Третя декада буде така ж тепла, але далі температура повітря дещо знизиться. Зросте імовірність опадів, хоча носитимуть вони короткочасний характер.

Травень

Перша декада останнього місяця весни на початку також не принесе справжнього тепла.

– Будуть спостерігатися помірні температури, і лише під кінець цієї десятиденки потепліє. Очікуються і опади.

Друга декада "успадкує" це тепло і температура повітря прогріється. Опадів слід чекати більше у першій декаді, а друга ж буде "сухіша". Втім, інколи траплятимуться короткочасні дощі.

Третя декада травня знову розчарує: температура повітря знизиться, буде досить волого і вітряно, що і позначиться на загальній картині погоди. Та все ж насамкінець місяця знову повернеться тепло. Не можна його назвати літнім, але буде достатньо тепло, — пояснив Деркач.

Весна 2025

Загалом, за словами народного синоптика, весна цього року буде досить примхлива.

– Випадатимуть достатньо теплі дні, але це будуть короткі періоди. Західні вітри приноситимуть на територію України вологу і зниження температури. Та все ж таки в травні без нічних заморозків. Що стосується температурних показників, то весна буде досить класичною, а от з опадами буде трохи "недобір". Тенденції глобального потепління не матимуть значного впливу цієї весни, — резюмував знавець погоди.

Володимир Деркач — народний синоптик з міста Камінь-Каширський на Волині. Він спостерігає за погодою вже понад 20 років. Його метод прогнозування ґрунтується на давніх народних прикметах, а також на спостереженнях за метеорологічними явищами в особливий період: від Різдва 25 грудня за григоріанським календарем до Різдва 7 січня — за юліанським. За методикою народного синоптика, кожен день у цьому періоді відповідає певному місяцю, і таким чином можна скласти метеорологічну картину і спрогнозувати погоду на рік вперед.