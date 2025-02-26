"Будапештський меморандум щодо мінералів": українці оцінили нову версію угоди зі США

У мережі обговорюють нову версію договору щодо РЗМ

Інформація про те, що Україна погодилася на підписання нової угоди щодо мінералів зі США, не залишилася поза увагою українців. Хоча повної версії документа поки що немає, але в мережі вже припустили, що документ не виглядає життєздатним.

Зокрема український блогер та один із засновників "Демсокири" Антон Швець зазначив, що документ зараз виглядає суто як спосіб показати якусь перемогу виборцям. Водночас він зазначив, що до якогось міцного миру документ не приведе.

Блогер і бізнесмен Роман Шрайк також повідомив, що не вважає документ життєздатним.

Блогер та військовослужбовець Олександр Карпюк (Серж Марко) порівняв документ із Будапештським меморандумом, який, як відомо, гарантував Україні безпеку, але зрештою показав свою беззмістовність.

Медіаексперт, заступник міністра інформполітики (2017-2019 рр.) Дмитро Золотухін теж знайшов таке порівняння доречним.

Політтехнолог, публіцист і громадський діяч Віктор Таран запропонував поки не робити висновків із цієї угоди, оскільки повний текст поки що недоступний. Однак він наголосив, що схожий договір Вашингтон хоче підписати з Москвою і за цим поворотом подій дуже пильно стежать у Пекіні.

А ось головний редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко вважає, що в документі для України мало хорошого.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський прокоментував угоду про корисні копалини зі США. В Офісі кажуть, що угода має вирішити кілька завдань, зокрема гарантії безпеки для України та справедливий розподіл прибутковості від майбутніх проектів.