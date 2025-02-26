Какие гарантии безопасности указаны в "Соглашении об ископаемых" между Украиной и США

Владимир Зеленский также прокомментировал это

В среду, 26 февраля, был обнародован полный текст "Соглашения об ископаемых" между Украиной и США. Оно предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления нашей страны. А также некоторые пункты, которые предусматривают гарантии безопасности.

"Телеграф" рассказывает, что в соглашении о полезных ископаемых с США сказано о безопасности Украины. Названы два пункта, которые подпадают.

Отметим, что согласно опубликованному в тексте, который публикует издание "Европейская правда", пункт 10 проект предусматривает, что это двустороннее соглашение и соглашение о Фонде составят неотъемлемые элементы архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретные шаги для установления длительного мира, укрепления экономически-безопасной устойчивости. В нем указано, что правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания прочного мира, а участники будут пытаться определить любые необходимые шаги для защиты взаимных инвестиций, как определено в Соглашении о Фонде.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя этот документ отметил, что стремился, чтобы гарантии безопасности были включены в соглашение о полезных ископаемых с США.

"Это соглашение может иметь большой успех или тихонько пройти. А большой успех зависит от нашего разговора с Президентом Трампом. И если я пойму более широкую картину, которую он видит, потому что у нас есть своя картина, если я пойму, что все это является частью гарантий безопасности для Украины, и США является одной из стран, которая дает гарантии безопасности, тогда это может быть успех. А если это начало без видения, что будет дальше… Будем видеть по результатам разговора с Президентом США", — добавил Президент Украины.

Также, в документе, а именно пункт 3 говорится, что взносы, сделанные в Фонд, будут реинвестироваться по крайней мере раз в год в Украине с целью содействия безопасности, защите и процветанию Украины, что будет дополнительно определено в Соглашении о Фонде. Соглашение о Фонде также будет иметь положения о будущих дивидендах.

Ранее "Телеграф" писал, будет ли Украина должна США по "Соглашению об полезных ископаемых".