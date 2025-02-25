У США не хочуть, щоб Україна повернула собі ядерну зброю

У Вашингтоні не хочуть появи ще однієї ядерної країни

У США вважають ідею України про повернення ядерної зброї "несерйозною". Крім того, там гадають, що наявність зброї масового ураження не вирішить її проблем.

Про це розповів державний секретар США Марко Рубіо у коментарі Breitbart News. За його словами, адміністрація Дональда Трампа хоче, щоб у світі було менше країн з ядерною зброєю, а не більше.

"Я не думаю, що хтось вважатиме це серйозною пропозицією з їхнього боку. І я не думаю, що оснащення їхньою ядерною зброєю є розв'язанням проблеми", — сказав він.

Він визнав, що Україна має проблему у вигляді "конфлікту", який триватиме і може перерости в нову війну через кілька років. Однак Рубіо вважає, що рішення цьому треба шукати під час переговорів.

"Я не думаю, що ядерна зброя — це відповідь", — сказав держсекретар і додав, що не вважає подібні заяви "серйозними".

За його словами, США зараз мають намір відновити роботу посольств у Росії, а потім провести розмови про "перезавантаження відносин", але зазначив, що це буде вже після завершення війни. Рубіо також відкинув твердження, що США надто багато віддають Путіну, а критику Трампа назвав "нападами ЗМІ".

"Кожній стороні доведеться щось поступитися, і їм доведеться щось віддати. Всі це знають. Це зріла зовнішня політика. Тому ми не звертаємо особливої уваги на критику, тому що, чесно кажучи, деякі з цих голосів, незалежно від того, що робить президент Трамп, критикуватимуть його", — додав чиновник.

Як повідомлялося раніше, Рубіо раніше анонсував плани на нові переговори з Росією, а також пояснив, чому Вашингтон підтримав просійську резолюцію ООН.